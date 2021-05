Politie bekeurt dertig mensen bij 'hotspotcontrole' Driehuizen in Wervershoof

De politie koos voor de Driehuizen omdat er op de weg naar verhouding veel ernstige aanrijdingen plaatsvinden of gevaarlijke situaties ontstaan. De nadruk van de controle, die onderdeel is van het 'hotspotproject', lag op de kruising met de Veenakkers. Daar vonden in een jaar tijd zeven geregistreerde ongevallen plaats.

Op de weg, waar een maximumsnelheid van 80 km/u geldt, werden in totaal dertig bekeuringen uitgedeeld. Onder meer de bestuurders van een scooter, een auto met twee versleten banden en twee racende auto's kregen een bekeuring. Gedurende de controle was de hoogst gemeten snelheid 122 km/u.

Rotonde

Gerrit van Keulen, voorzitter van de dorpsraad Andijk, is blij met de politiecontroles, maar volgens hem is er maar één oplossing om het aantal ongevallen op de weg terug te brengen. "Wij pleiten al jaren voor een rotonde, maar zowel op de kruising met de Veenakkers als met de Gedeputeerde Laanweg. In 2018 heeft het Hoogheemraadschap borden en drempels geplaatst, maar nog altijd is de weg levensgevaarlijk."