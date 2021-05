FC Volendam-spits Mulattieri geniet van zijn goals, maar ook van de piano en Van Gogh

Samuele Mulattieri was afgelopen seizoen dé verrassing bij FC Volendam. In de eerste divisie scoorde de huurling van Internazionale aan de lopende band. NH Sport zocht de 20-jarige Italiaan op kort voordat hij weer naar huis ging. Mulattieri blikt in onderstaande reportage terug op zijn eerste buitenlandse avontuur en liet ook een andere kant van zichzelf zien.