Langstzittende burgemeester zwaait af: "Zestien fantastisch mooie jaren in dit dorp"

Nog één week en dan zit het ambt er op voor burgemeester Hans Romeyn (65) van Heiloo. Hij gaat met pensioen. "Huppelend het gemeentehuis in en uit", zo omschrijft hij hoe zijn plezier in zijn werk is geweest. Op dit moment is hij de langstzittende burgemeester van Noord-Holland. Zijn opvolger wordt morgenavond bekendgemaakt.

Hans Romeyn is geboren in Beverwijk en woonde later in IJmuiden. De CDA'er was acht jaar wethouder in de gemeente Velsen. Daarna volgde in juni 2005 het burgemeesterschap in Heiloo. Na zijn pensionering blijft hij met zijn echtgenote in Heiloo wonen.