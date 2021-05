Halsema spreekt met geschokte bewoners De Pijp na steekpartij met dodelijke afloop

Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend met bewoners van De Pijp in Amsterdam gesproken, nadat daar gisteravond vijf mensen zijn neergestoken. Een van hen is aan zijn verwondingen overleden. In de buurt wordt geschokt gereageerd op de gebeurtenissen van vannacht.

"Ik zag dat er iemand gereanimeerd werd in de staat", blikt een bewoner van De Pijp de volgende ochtend terug. "Allerlei politie en ambulances. Het was heel heftig om te zien." Hij zegt nu wel met een ander gevoel buiten op straat te staan dan voorheen. "Als dit onschuldige mensen overkomen, dan loop je toch wel anders door de straat."

Dat gevoel begrijpt burgemeester Halsema ook. Ze is vanochtend naar De Pijp gekomen om het gesprek aan te gaan met de geschrokken bewoners. "Het is een wijk die over het algemeen heel vreedzaam is. Er zijn winkeltjes en het is een uitgaanswijk. Mensen verwachten het niet", zegt Halsema tegen NH Nieuws.

Toegetakeld

Rond 23.00 uur gisteravond gingen de alarmbellen bij de politie af. Er zou iemand zijn neergestoken op de Ferdinand Bolstraat. Dat bleek er uiteindelijk niet een, maar vijf te zijn. Allemaal werden ze afzonderlijk van elkaar toegetakeld met een mes. Voor een van hen, een 64-jarige man uit Amsterdam, kwam hulp te laat.

Niet veel later pakten agenten een 29-jarige man uit Amstelveen op. Wat zijn motief voor zijn daden is, is nog niet duidelijk.

Sterkte voor nabestaanden

"Het is treurig, omdat er ook iemand is overleden en ik zou ook de nabestaanden van het slachtoffer sterkte willen wensen", zegt Halsema de volgende dag in De Pijp over het incident. "En ook de andere slachtoffers wil ik sterkte wensen."

Als er behoefte aan is, wordt er deze week een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners en nabestaanden, zei Halsema: