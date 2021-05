Dode bij steekpartij De Pijp is 64-jarige man, verdachte toonde 'verward gedrag'

De 29-jarige man uit Amstelveen die vannacht vermoedelijk vijf mensen neerstak , vertoonde volgens getuigen 'verward gedrag'. De politie onderzoekt ook of de man mogelijk drugs heeft gebruikt. De man is geen bekende van de politie, op een paar verkeersdelicten na. Naast het dodelijk slachtoffer, een 64-jarige Amsterdammer, liggen er nog vier slachtoffers in het ziekenhuis.

Dat laat de driehoek, bestaande uit het OM, de politie en de burgemeester, weten in een persbericht. Ook zijn de identiteiten van de slachtoffers bekendgemaakt. Het slachtoffer dat vannacht direct is komen te overlijden, is een 64-jarige man uit Amsterdam.

Daarnaast raakten drie Amsterdammers en een Haarlemmer, allen tussen de 21 en 28 jaar oud, gewond. Zij liggen alle drie in het ziekenhuis. Volgens de driehoek is er uit onderzoek nog geen verband naar voren gekomen tussen deze slachtoffers, waardoor het lijkt alsof de verdachte ze willekeurig heeft uitgekozen.

Alle opties open

De politie liet vannacht al weten dat er geen terroristisch motief in het spel lijkt te zijn. Dat bevestigt de driehoek nu nogmaals, al benadrukken ze wel dat alle opties open worden gehouden.

Vannacht is al onderzoek gedaan in de woning van de man, in Amstelveen. Daarbij zijn 'gegevensdragers' [bijvoorbeeld een telefoon, een laptop, red.] en een auto in beslag genomen.