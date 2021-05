Vijf mensen neergestoken in De Pijp, een slachtoffer overleden

In De Pijp zijn vanavond in totaal vijf mensen neergestoken. Een van hen is overleden. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Het incident vond rond 23.15 uur plaats. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. De vijf slachtoffers werden volgens de politie afzonderlijk en op of in de buurt van de Ferdinand Bolstraat neergestoken.

Ook de politie is massaal uitgerukt. Er zijn leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) in de straat. Vanwege het incident is er opgeschaald naar alarmfase 'GRIP 1', wat betekent dat er een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure gestart is.

Er is een verdachte opgepakt, laat de politie via Twitter weten.

Trams en metro's stoppen vanwege het incident niet in of rond de Ferdinand Bolstraat.