Tata Steel krijgt toestemming voor aanleggen kunstduin gemaakt van staalslak

Het gebruik van staalslak, een bijproduct van staalproductie, is niet onomstreden. In het programma De Vuilnisman, gemaakt door journalist Teun van de Keuken, werd uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van het bijproduct in de bouw. Daarin kwam onder andere naar voren dat staalslakken verontreiniging van het grondwater kunnen veroorzaken, als ze in contact komen met water en niet goed beschermd worden.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gaat naar eigen zeggen streng toezicht houden op het project, om te voorkomen dat het zogeheten drainagewater [water dat in contact is geweest met staalslakken, red.] in het grondwater terechtkomt.

Ecologische waarde Tennet

Het kunstduin wordt aangelegd om te compenseren voor het aanleggen van het transformatorstation van Tennet. Hierdoor is de ecologische waarde van die locatie verloren gegaan. Het duin wordt aangelegd op het eigen terrein van Tata Steel, tegen de geluidswal tussen Harsco en de Nieuwe Zeeweg.

Het duin krijgt een kern van staalslak en wordt afgedekt met schoon zand en helmgras. Volgens de Omgevingsdienst zullen in de loop van de tijd ook andere kenmerkende planten groeien op het duin.

De Omgevingsdienst erkent dat staalslak de laatste tijd negatief in het nieuws is geweest, maar zegt dat in die situaties staalslak verkeerd is toegepast, bijvoorbeeld omdat het niet goed werd beschermd tegen regenwater. In het verlenen van de vergunning zijn door de Omgevingsdienst extra voorwaarden opgenomen waar Tata Steel aan moet voldoen. Ze zeggen hier regelmatig op te gaan controleren.