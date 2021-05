Akkoord voor uitgebreid onderzoek voormalige vuilstort Westwoud

Ingenieursbureau Terrascan gaat uitgebreid onderzoek doen naar de voormalige vuilstort in Westwoud. Omwonenden hebben al jaren grote zorgen, en trokken onlangs opnieuw aan de bel. Ondanks dat de gemeente Drechterland geen problemen vermoed, is er toch ingestemd met extra onderzoek om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen.

Willem Bakker die zich namens Stichting Ouderennetwerk West-Friesland vastbeet in het dossier is enorm blij. "Dit is grandioos. Tot nu toe kregen we nooit een voet tussen de deur bij de gemeente, en nu gaat er dan eindelijk onafhankelijk onderzoek komen."

In maart van dit jaar liet Bakker weten dat uit zijn onderzoek bleek dat er staalresten zijn gestort, die schadelijk zijn voor de gezondheid. En ook omliggende boeren zeiden de gevolgen van de oude stort te merken. "Vroeger stond er hier overal vee, nu niets. Mijn buren zijn twintig jaar terug vertrokken. Hun koeien liepen altijd buiten, maar die hadden last van vroeggeboorten. En een andere buurman houdt z'n koeien op stal. Die durft ze niet eens naar buiten te gooien", aldus boer Herman de Groot.

Uitgebreid onderzoek

Terrascan gaat uitgebreider onderzoek doen dan dat Bodemzorg tot nu toe deed. Zo wordt het slib en het grondwater bestudeerd. Ook de waterkwaliteit en kwaliteit van het percolaatwater (water dat door afval is gestroomd red.) wordt op meerdere stoffen onderzocht.

"We hebben een heel goed gevoel bij dit onderzoek", zegt Willem Bakker. We hebben in april al een rondje gemaakt samen met een ambtenaar van de gemeente bij de vuilstort. Ze zagen gelijk van alles."

Onderzoek binnen vier weken klaar

Wanneer het onderzoek gestart wordt, is nog onduidelijk. Maar het moet in ieder geval in vier weken afgerond zijn. "Dan is het voor eens en altijd duidelijk hoe het zit. En als er straks uitkomt dat er geen schadelijke stoffen in zitten, dan moeten we daar ook vrede mee hebben dat het zo is. Want dit is het onderzoek dat we zo graag wilden", aldus Bakker.

Bekijk hier de reportage die we eind maart hebben gemaakt.