Gemeente Enkhuizen: geen bewijs voor gebruik staalresten bij vuilstort Westwoud

Volgens de gemeente Enkhuizen ligt er geen laag staalresten afkomstig van Tata Steel op de voormalige stortplaats Westwoud. De SP in Provinciale Staten en Enkhuizen heeft eerder het college om opheldering gevraagd, na zorgen bij omwonenden over vervuiling van onder andere het omliggende water van de vuilstort. "De onderste steen moet boven", aldus Statenlid Wim Hoogervorst eerder.

Volgens het college zijn er bij het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW), de eigenaar van de oude vuilstort, geen gegevens bekend die duiden op de aanwezigheid van staalresten. Ook laat het college, in beantwoording op de vragen van de SP, weten dat het een bouwstof is dat gecertificeerd is voor de toepassing van wegenbouw en dat het gebruik bij de stortplaats geen "reële verwachting" is.

Water- en bodemonderzoek

Daarnaast wordt er door de gemeente gewezen op eerdere onderzoeken, waaruit is gebleken dat er geen laag van staalresten aanwezig is op de vuilstort. Zo is vorig jaar het grond- en oppervlaktewater nog onderzocht en daar zijn geen afwijkende waardes te zien

Verder blijkt volgens de gemeente uit eerder bodemonderzoek dat er geen staalresten zijn gebruikt, die afkomstig zijn van Tata Steel. Wel is het mogelijk dat er in de jaren tachtig vliegas en andere soorten staalresten zijn gestort bij Westwoud. Daarom doet het afvalverwerkingsbedrijf hier nu alsnog onderzoek naar. Maar gezien de uitslag van eerdere onderzoeken in het water, is er volgens hen geen sprake van risico voor het milieu en de gezondheid.

Zorgen om gezondheid

Westwouder Willem Bakker van de Stichting Ouderennetwerk West-Friesland probeert al langere tijd de onderste steen boven te krijgen wat betreft de voormalige vuilstort die nu onder een golfbaan ligt. Volgens hem zijn de gezondheidsrisico's enorm en zijn er veel kankergevallen (geweest) in het dorp en hebben omliggende veehouders last van vroeggeboorten en misvormd vee.

De GGD heeft volgens de gemeente onderzoek gedaan naar het aantal kankergevallen en daar is uitgekomen dat er geen verband is tussen de vele kankergevallen in Westwoud en de eventuele blootstelling aan stoffen vanuit de voormalige vuilstort.

Toch nog extern onderzoek

Het afvalwerkingsbedrijf heeft onlangs besloten toch nog een extern en onafhankelijk onderzoek te laten doen. "Alhoewel wij geen aanleiding zien om te twijfelen aan de door Bodemzorg uitgevoerde onderzoeken van afgelopen jaar, nemen wij de zorgen van de stichting serieus", aldus woordvoerder Ilma Tjeertjes eerder tegen NH Nieuws.

Op deze manier wil het CAW meer helderheid verschaffen voor de inwoners van het dorp.