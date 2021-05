Burgemeester roept inwoners op: "Ontwerp een inclusief Hoorn in de toekomst."

Burgemeester Jan Nieuwenburg heeft de inwoners van Hoorn opgeroepen om mee te denken over een inclusief Hoorn in de toekomst. De gemeente maakt in juli een vlogserie, waarin de beste ideeën worden besproken. De vlogserie is onderdeel van het eerste seizoen van de Hoornse stadsgesprekken.

Aanleiding voor de stadsgesprekken was de discussie rondom het standbeeld van J.P Coen op de Roode Steen in Hoorn. Op het plein vonden vorig jaar grote ongeregeldheden plaats, toen voor- en tegenstanders bij het beeld demonstreerden.

Er kwam een petitie om het standbeeld te verwijderen van het plein en een initiatief voor een referendum, maar uiteindelijk werd besloten om stadsgesprekken te organiseren. Daarin gaat het niet alleen over de toekomst van het standbeeld, maar moet het grotere verhaal over discriminatie en inclusiviteit op tafel komen.

Podcast, talkshow en vlog

De gesprekken zijn eind april begonnen en worden in drie delen gevoerd. De vijf podcasts zijn inmiddels opgenomen en verschijnen de komende weken op zaterdag bij WEEFF Radio. De eerste aflevering genaamd "Heldendom" is al te beluisteren via deze link.

Begin juni vinden er drie talkshowgesprekken plaats. Daarin wordt bijvoorbeeld besproken welke invloed het verleden van de stad Hoorn heeft op het leven van de inwoners en hoe denkbeelden door de tijd kunnen veranderen.

Het laatste onderdeel zijn toekomstgesprekken. Er worden vier tot zes video's opgenomen door lokale vloggers. In de onderstaande video roept burgemeester Nieuwenburg inwoners, ondernemers en verenigingen op om hun creatieve ideeën te delen over een inclusief Hoorn in de toekomst. "Het kan gaan om een tekening, een muziekuitvoering of zelfs een kledingstuk", vertelt Nieuwenburg.

Ideeën kunnen op deze pagina worden gedeeld met de gemeente Hoorn.