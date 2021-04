Stadsgesprekken van start na discussie J.P. Coen: "Het thema speelt breder"

Hoorn is gestart met stadsgesprekken. Over het koloniale- en slavernijverleden en hoe met elkaar samen te leven. Er is kritiek op de opzet, maar bij het team dat de gesprekken voert overheerst tevredenheid over de eerste twee dagen: "We krijgen veel respons."

De stadsgesprekken worden de komende maanden in drie delen gevoerd. Er zijn talkshows, toekomstgesprekken, maar er wordt op straat begonnen. Er worden interviews afgenomen met verschillende mensen. De opnames worden verwerkt in verschillende podcasts. "We krijgen veel respons. Van een brede groep inwoners, en ook van mensen die niet uit Hoorn, maar uit de buurt komen. Van alle leeftijden, en mensen zijn ook echt bereid om met ons in gesprek te gaan over de thema's", legt Pim Meijer van Organisatieadviesbureau TwynstraGudde uit.

Diepe gesprekken lastig

Gisteren was het thema bijvoorbeeld heldendom, vandaag is het thema erbij horen. Bij de gesprekken die wij bijwonen valt op dat het lastig is om echt de diepte in te gaan met mensen. "Als het over heldendom gaat is het voor de één superman, voor de ander Navalny (red. Russische activist), is het voor een derde zijn kleindochter. Voor de één is het makkelijk iets heel persoonlijks vertellen, een ander moet er langer over nadenken. We proberen met veel verschillende vragen die diepte toch te zoeken."

Gelijk na de aankondiging van de stadsgesprekken was er naast tevredenheid ook gelijk kritiek. Aanleiding voor de stadsgesprekken is namelijk de protesten tegen het standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen. Dat daar niet naar gevraagd wordt is voor veel tegenstanders van het beeld onbegrijpelijk.

Nieuwe acties op komst?

Stichting We Promise liet bijvoorbeeld van zich horen op Facebook. Vorig jaar brachten ze met verf nog leuzen aan bij onder meer het beeld van J.P. Coen. En ook nu worden acties niet geschuwd zo blijkt uit hun verklaring. "Wij kunnen niet zwijgen over JP Coen. We Promise heeft ook aangegeven dat wij actie zullen blijven voeren zolang het standbeeld er staat."