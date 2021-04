Hoorn start met stadsgesprekken na discussie over J.P. Coen: "Alles mag op tafel"

Hoorn start vanaf maandag met stadsgesprekken na de discussie over het beeld van J.P. Coen op de Roode Steen. Door middel van onder meer gesprekken op straat, podcasts, talkshowgesprekken en vlogs moet het gesprek over een inclusieve stad gevoerd worden. "Dat moeten open gesprekken zijn. Alles mag op tafel", aldus burgemeester Jan Nieuwenburg.

Al langer is er veel discussie over het standbeeld van J.P. Coen. Er waren voorstellen voor een referendum, ook lag er een burgerinitiatief om het standbeeld helemaal te verwijderen. En in januari werden nog leuzen door tegenstanders aangebracht. Toch gaat het wat de burgemeester betreft verder dan alleen over het standbeeld van J.P. Coen. "Het wordt geen advies over wat er met het beeld moet gebeuren. Daar ligt de focus niet op. We willen het hebben over het grotere verhaal van inclusiviteit. Maar zoals gezegd: alles mag op tafel."

Starten met gesprekken op straat

Maandag wordt gestart met het voeren van gesprekken op straat door een team van Organisatieadviesbureau TwynstraGudde. Die moeten resulteren in een vijftal podcasts. "We proberen zoveel mogelijk mensen aan tafel te krijgen die we nog niet gehoord hebben. Maar ook voor de bestaande groepen is natuurlijk ruimte. We beginnen met open één-op-ééngesprekken. Vanwege corona, maar grote debatten gaan ons ook niet verder helpen", aldus Pim Meijer van TwynstraGudde.

Dat moet allemaal in de maanden april en mei gebeuren. Vervolgens worden er in mei/juni drie talkshows georganiseerd. Twee keer met scholieren en bewoners die zijn ingeloot, en één keer met alleen lokale maatschappelijke organisaties. En vervolgens wordt in juni/juli afgesloten met toekomst gesprekken. Mensen mogen hun idee van een inclusief Hoorn ontwerpen. Vloggers komen vervolgens langs om daar meerdere vlogs van te maken.

"Het gaat wat ons betreft in eerste instantie vooral om het naar elkaar luisteren. Dat willen we op een inclusieve, creatieve en constructieve wijze doen. Omdat het ook over de toekomst gaat, geven we scholieren ook een plek aan tafel", legt Meijer uit.

Burgemeester nieuwsgierig

Afhankelijk van de uitkomsten wordt rond de zomer gekeken of er nog meer gesprekken nodig zijn en in welke vorm. "We kijken er bijzonder naar uit en zijn nieuwsgierig wat het gaat opleveren. We pakken het gewoon goed aan. Dat zorgt voor begrip en inlevingsvermogen in het denken van anderen", aldus burgemeester Nieuwenburg.