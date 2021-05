Plan voor grote vuurwerkshow van Haarlemse ondernemer 'afgeschoten' door gemeentebestuur

Tot nu toe is het opgelost met plaatselijke vuurwerkverboden bij dierenopvangcentra en verpleeghuizen, die per jaar aangevraagd moet worden. Het voorstel is nu om wel een verbod voor de hele stad in te stellen, waar dan voor shows uitzondering op gevraagd kan worden.

Haarlem worstelt al jaren met de invoering van een vuurwerkverbod in de stad. De meerderheid van de gemeenteraad wil dat, maar burgemeester Jos Wienen vindt dat het stapje voor stapje ingevoerd moet worden. Een vuurwerkverbod in de stad is lastig om te handhaven en het zou ook gelijktijdig met buurgemeenten ingevoerd moeten worden om een waterbedeffect te voorkomen.

Die tien extra locaties met plateau's op vier meter hoogte waarvan de pijlen de lucht in gaan, zou ervoor moeten zorgen dat iedereen in Haarlem het vuurwerk kan zien. "En met nog een livestream erbij geef je dan een goed alternatief als je een vuurwerkverbod wil instellen als gemeente", licht Martijn Bevelander toe.

Het plan van Bevelander, die ook al jarenlang Haarlem Jazz and More en de Kerstsamenzang organiseert, zou 120.000 euro kosten. En het zou goedkoper kunnen, als er naast de centrale show op de Grote Markt voor minder dan tien locaties elders in de stad vuurwerk wordt af geschoten.

In een opinienota van het collegebestuur, dat vanavond besproken wordt in de commissievergadering van de gemeenteraad, staat de gemeente terughoudend wil zijn in het zelf organiseren van evenementen en dat er in de begroting van dit jaar ook geen geld voor is gereserveerd. Ook is het nog onduidelijk of er eind dit jaar in verband met corona alweer grootschalige evenementen gehouden mogen worden. De gemeenteraad heeft tot nu toe wel een centrale vuurwerk- of lasershow als voorwaarde gesteld voor het invoeren van een vuurwerkverbod.

Het collegebestuur gaat ervan uit dat ook ondernemers door de financiële risico's terughoudend zullen zijn in het willen organiseren van een vuurwerkshow. Maar tot nu toe heeft juist Bevelander met een coronaproof-editie van Haarlem Jazz and More afgelopen zomer laten zien niet terug te deinzen voor de huidige beperkende maatregelen.

Hij ziet ook wel mogelijkheden om wel sponsoren aan te trekken en een deel van de kosten te betalen via drankverkoop. "Maar een vuurwerkshow die voor iedereen in de stad te zien is, kan nooit helemaal met zo'n vercommercialisering bekostigd worden."

Alternatief

Ook vindt hij dat de gemeente uit maatschappelijk belang juist wel wat zou moeten bijdragen. "Het gaat de gemeente en de samenleving geld besparen door minder ongelukken en minder schade aan bijvoorbeeld opgeblazen prullenbakken."

"Ik snap heus wel dat er nog steeds mensen zullen zijn die zelf vuurwerk kopen (dat is niet door gemeenten te verbieden in verband met Europese regelgeving, red.), maar je geeft als gemeente met zo'n show de mensen wel een alternatief", stelt Bevelander. "Als je weet dat je iets anders hebt om naar te kijken, zal een aantal mensen zelf niet meer vuurwerk gaan kopen."

Bevelander hoopt dat gemeenteraad alsnog heil ziet in een centrale vuurwerkshow en met hem om tafel wil gaan zitten.