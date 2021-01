In zeven gemeenten juist meer vuurwerkschade, ondanks vuurwerkverbod

NOORD-HOLLAND - Ondanks het vuurwerkverbod, is in een aantal gemeenten in onze provincie meer schade aangericht aan prullenbakken en verkeersborden dan vorig jaar. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. De meeste gemeenten noteren juist een daling in het schadebedrag, maar dat is dus niet overal zo.

Vooral in 't Gooi blijkt het schadebedrag deze jaarwisseling hoger uit te vallen. Zowel Laren (van 2.000 naar 4.500 euro) als Huizen (van 6.500 euro naar 9.165 euro) zitten nu al boven het bedrag van de jaarwisseling 2019-2020. Het gaat vooral om hondenpoepbakken, vuilnisbakken en verkeersborden. In de gemeente Blaricum nam het schadebedrag zelfs toe van 800 naar 15.000 euro dit jaar. De kosten van afgelopen jaarwisseling vallen in vergelijking met die daarvoor zo hoog uit, omdat op het Stichtse Strand nagenoeg alle prullenbakken zijn gesloopt of opgeblazen. De gemeente zegt dat die prullenbakken veel geld kosten.

Ook andere gemeenten in Noord-Holland zien een stijging in het schadebedrag, ondanks dat er dit jaar geen vuurwerk afgestoken mocht worden. Het gaat onder meer om Den Helder: was de schade vorig jaar nog 16.000 euro, nu staat de teller al op 38.500 euro. Voornamelijk de 5 bushokjes en 29 prullenbakken die vernield zijn leveren de gemeente een flinke kostenpost op. De gemeenten Uithoorn (van 6.425 euro naar 8.500 euro) en Haarlemmermeer (35.000 euro naar 40.000 tot 45.000 euro) noteren ook meer schade. In die laatste gemeente werden vooral meer verkeersborden vernield: het waren er 21 in totaal, 14 meer dan vorig jaar. In deze gemeenten nam het schadebedrag toe in vergelijking met de vorige jaarwisseling:

Ook Schagen ziet dat het schadebedrag van dit jaar boven de 25.000 euro van vorig jaar uitkomt. "We zien dus helaas een duidelijke toename. Naast afvalbakken zijn er ook veel straatkolken kapot geblazen met zwaar vuurwerk. Ook zijn er diverse bruggetjes zwaar beschadigd en verkeersborden opgeblazen. Zo jammer dat voornamelijk jongeren zich niet bewust zijn van de enorme schadepost die ze veroorzaken." Wat de stijging in deze gemeenten precies veroorzaakt heeft is overigens onduidelijk. "Maar de angst was eigenlijk een beetje dat er toch wel illegaal vuurwerk zou worden gebruikt. En illegaal vuurwerk heeft de nare eigenschap dat het ook zwaarder is", zei de gemeente Haarlemmermeer eerder tegen NH Nieuws in reactie op de cijfers. "Verschrikkelijk dat dat gebeurt. Uiteindelijk betalen jij en ik alles."

Hoewel de zeven bovengenoemde gemeenten een stijging noteren, ziet de overgrote meerderheid een duidelijke daling in het schadebedrag. Dat heeft vermoedelijk te maken met het vuurwerkverbod dat dit jaar tijdens de jaarwisseling gold. Vanwege de coronacrisis konden de ziekenhuizen er niet nog meer patiënten bij hebben door ongelukken met vuurwerk. Het bedrag aan objecten die op straat zijn vernield, is in de meeste gemeenten met duizenden euro's gedaald. In Amsterdam ging het schadebedrag van 536.000 euro naar 273.500 euro. Ook in Hollands Kroon, Hilversum, Gooise Meren, Heerhugowaard, Zaanstad en Langedijk is een daling te zien. In die laatste gemeente ging het schadebedrag van 10.500 euro naar 3.600 euro. Ook in deze gemeenten ging het veelal om prullenbakken of verkeersborden die werden vernield, laten de gemeenten weten.

"Er is aanzienlijk minder vuurwerk afgestoken tijdens de afgelopen jaarwisseling dan in de jaren hiervoor. Er zijn amper incidenten geweest dus kan er gesproken worden van een rustige jaarwisseling", zegt de gemeente Heemskerk, die ook een daling ziet. Voorlopig Alle gemeenten benadrukken dat het om voorlopige bedragen gaat. In de meeste gevallen is de inventarisatie van de schade nog bezig en kan het totaalbedrag van afgelopen jaarwisseling nog verder oplopen. Andere gemeenten konden om diezelfde reden juist nog geen bedrag noemen van afgelopen jaarwisseling. Zij zijn nog bezig met het optellen van de schade en publiceren hun overzicht in de komende weken.