Geknetter in Haarlemse raad: kleine meerderheid lijkt voor compleet vuurwerkverbod

HAARLEM - In de Haarlemse gemeenteraad lijkt zich een kleine meerderheid af te tekenen om dit jaar toch al een compleet vuurwerkverbod in te stellen. Het college van B&W stelt voor om dat pas volgend jaar te onderzoeken en eerste de landelijke overheid te volgen en alleen het afsteken vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden.

Volgens burgemeester Jos Wienen is het belangrijk het afsteken van vuurwerk stap voor stap aan banden te leggen. Het draagvlak onder de bevolking is hier volgens hem erg belangrijk. "Je ziet waar de trend naar toe gaat, maar te ver voor de muziek uitlopen is dan toch teveel."

Juist GroenLinks samen met de PvdA, SP en Actiepartij willen wel koplopers zijn, zoals ook Apeldoorn en Amsterdam dat doen door een algeheel vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling in te stellen. "We hebben ons buik vol van alle ellende voor hulpverleners, omstanders, de schade aan de openbare ruimte, het dierenwelzijn en het milieu", aldus Isabella Wisse van de PvdA.

Advies politie

GroenLinks dient voor de komende raadsvergadering op 25 juni een motie in om al het vuurwerk dit jaar al te verbieden, omdat ze een kanteling in het advies van de politie zien. De politie denkt dat een verbod op al het vuurwerk, behalve het kindervuurwerk, het zogenoemde fop- en schertsvuurwerk, beter te handhaven is. Mits ook de directe buurgemeenten meedoen. En juist daar wringt de schoen voor een deel van de Haarlemse gemeenteraad.

Waterbedeffect

Meerdere raadsleden zijn het eens met de gemeente en de politie dat als de buurgemeenten niet ook een compleet verbod instellen, er een 'waterbedeffect' zal ontstaan. "We drukken dan de mensen naar omliggende gemeenten", denkt fractievoorzitter Wouter Rutten van de VVD, "Ik weiger shit over de gemeentegrenzen heen te gooien!"

Rutten denkt niet dat hij de VVD-afdelingen in Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort kan overhalen om daar ook een algeheel vuurwerkverbod af te kondigen. De teneur in deze gemeenteraden, waar de VVD veelal meer zetels heeft dan in Haarlem, is de afgelopen jaren niet pro-verbod geweest. "Ik kan op mijn kop gaan staan, maar dat verandert niet. Ik heb die mensen niet aan een touwtje."

Volgens de SP Haarlem is dat geen reden om niet in Haarlem juist wel te kiezen voor een verbod. "Laat ze in Bloemendaal maar hun rolls royce en hun rieten daken in de fik steken, dat interesseert me niet."

De twee coalitiepartijen D66 en het CDA lijken intern verdeeld over de kwestie. In ieder geval zijn alle partijen het er wel over eens dat een centrale vuurwerkshow (met drones en lasershows, red.) in Haarlem als compensatie voor een vuurwerkverbod die jaar niet kies zou zijn.

"Het zou wel raar zijn om dat aan het eind van een jaar dat niks mocht en de ziekte (corona, red.) waarschijnlijk nog steeds een risico is, we de mensen met tienduizenden bij elkaar laten komen om te komen kijken naar een show die we organiseren", zei burgemeester Wienen gisteravond tot besluit.

Kijk hier terug naar de verklaring van burgemeester Jos Wienen van Haarlem die hij vorig jaar gaf aan NH Nieuws over het moeilijk handhaven van een algeheel vuurwerkverbod: