Rotterdamse aanpak: lokaal verbod op (seksuele) straatintimidatie

Een stevige en brede aanpak: dat wil burgemeester Emile Roemer in Alkmaar om straatintimidatie en overlast tegen te gaan. Zo wordt onder meer de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast met een lokaal verbod op (seksuele) straatintimidatie, komt er hiervoor een extra meldpunt en houdt de gemeente een publiekscampagne. "De problematiek is een veelkoppig monster en heeft mijn volle aandacht", aldus Roemer tegen NH Nieuws.

NH Nieuws

Vorige week luidden bewoners en ondernemers de noodklok over intimidatie en overlast van verslaafden, daklozen en verwarde en mensen op de Paardenmarkt. Straatoverlast komt echter voor in vele vormen en speelt zich af op verschillende locaties. Zo worden ook op andere plekken in Alkmaar (zoals op De Dijk) vrouwen seksueel geïntimideerd, nageroepen en nagesist. Ook klagen omwonenden en ondernemers daar over overlast en een onveilig gevoel, met name 's avonds. De VVD pleitte daarom eerder dit jaar al voor een 'aanpak zoals in Rotterdam', waar in de lokale wetgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid een verbod op intimidatie is opgenomen. Dit lijkt nu realiteit te worden.

In de memo van de burgemeester is te lezen: 'Straatintimidatie is het benaderen van personen door ongewenste seksueel of racistisch getinte uitlatingen of gedragingen. Denk daarbij aan naroepen, schelden, nastaren, blijven volgen, in het nauw drijven. Mensen die dit overkomt voelen zich hierdoor onveilig of bedreigd.'

Alkmaar gaat straatintimidatie nu opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dat is momenteel nog niet het geval en dit maakt het voor handhaving lastig. Of het verbod het probleem ook daadwerkelijk gaat oplossen, is afwachten. Straatintimidatie en overlast kan namelijk alleen strafrechtelijk worden vervolgd als iemand op heterdaad wordt betrapt. Daarom komt er een extra meldpunt om de meest overlastgevende locaties en meldingen goed in kaart te brengen.

Quote "We moeten het bespreekbaar maken, thuis, op scholen, moskeeën en via straatcoaches" Emile ROemer, Burgemeester Alkmaar

De afgelopen tijd zijn er meer dan honderd meldingen binnengekomen van overlast in Alkmaar bij de gemeente en politie. Die kunnen in het vervolg beter worden gecategoriseerd. Op dit moment zijn er namelijk nog geen concrete cijfers bekend van (seksuele) straatintimidatie. Vervolgens wordt er gekeken of er maatregelen nodig zijn, zoals het plaatsen van lantaarnpalen en camera's op bijvoorbeeld een donkere hoek van een straat. Preventieve campagne Tot slot komt er een campagne die voor gedragsverandering zou moeten zorgen, wat uiteindelijk moet leiden tot minder intimidatie en overlast. "Denk dan aan voorlichting. We moeten het bespreekbaar maken bij mensen thuis, op scholen, moskeeën en via straatcoaches. Het heeft ook met opvoeding en onderwijs te maken, hoe je met elkaar omgaat." Het overlastprobleem door daklozen, verslaafden en verwarde mensen, zoals op de Paardenmarkt, heeft de aandacht van de burgemeester, maar daar wilde hij vandaag nog niets over kwijt tegen NH Nieuws. Tijdens de commissievergadering vanavond wordt de aanpassing van de APV besproken. "Iedereen heeft het recht veilig over straat te kunnen lopen", aldus Roemer. Bekijk hieronder de reportage over overlast op de Paardenmarkt.

Buurtbewoners en ondernemers zijn bedreigingen en overlast op de Paardenmarkt zat - NH Nieuws

Lees ook Alkmaar Raadsvragen na overlast, intimidatie en bedreigingen bij de Paardenmarkt