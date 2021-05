Sensationele eerste zege voor Rinus van Kalmthout in IndyCar

Rinus van Kalmthout heeft de eerste overwinning in de IndyCar in zijn carrière geboekt. De 20-jarige Hoofddorper startte als zevende en reed op knappe wijze naar de eindzege in Indianapolis.

Van Kalmthout, beter bekend als VeeKay, won namens Ed Carpenter Racing de race op de Indianapolis Motor Speedway. De coureur startte vanaf de zevende plek en was verwikkeld in een strijd met oud-Formule 1 coureur Romain Grosjean. De Fransman startte vanaf pole-position, maar VeeKay verwees hem vakkundig naar de tweede plaats.

Voor de Hoofddorper is het zijn eerste overwinning in de IndyCar. Vorig jaar maakte hij zijn intrede in de Amerikaanse Formule 1 en werd hij Rookie of the Year. In Indianapolis reed hij vorig jaar al een keer naar het podium. Dit keer was het in de vijfde race van het jaar raak.

Luyendyk

De laatste keer dat een Nederlander een race in de IndyCar-series won, was in 1998. Racelegende Arie Luyendyk zegevierde toen in Las Vegas. Diezelfde Luyendyk - de leermeester van Van Kalmthout - won daarnaast twee keer de befaamde Indy 500 in Indianapolis (1990 en 1997), niet te verwarren met de race die Van Kalmthout won.