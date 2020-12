Rinus VeeKay leeft racedroom in Amerika: "Ik wil een IndyCar-icoon worden"

HOOFDDORP - Na Max Verstappen is Rinus van Kalmthout de grootste coureur van Nederland. De 20-jarige Hoofddorper kan terugkijken op een succesvol debuutseizoen in de IndyCar, de Amerikaanse Formule 1. "Ik leef zeker in een droom."

Rinus VeeKay in de USA - NH Sport / Stephan Brandhorst

Ongeveer helft van het jaar is Van Kalmthout in de Verenigde Staten. Daar woont hij in een appartement in Indianapolis en kan hij de geur van de verbrand rubber bijna ruiken. "Als ik mijn ramen open doe, kijk ik uit op de Speedway", zegt de 20-jarige coureur van Ed Carpenter Racing, die nu voor even terug is bij zijn familie in Hoofddorp." Naam maken in Amerika In Nederland kan Van Kalmthout nog redelijk onder de radar blijven, ondanks zijn successen in Amerika. "Iedereen kent de Formule 1, maar IndyCar is hier nog redelijk onbekend." In Amerika is dat al heel anders. "Als ik daar zeg dat ik IndyCar rijdt, dan zeggen de meeste mensen: neejoh! Dan weten ze het meteen."

Quote "Mijn droom is de komende twintig jaar in de IndyCar te rijden en een icoon te worden" Coureur Rinus van Kalmthout

Rookie of the Year Van Kalmthout stak in 2017 de Oceaan over voor het avontuur in Amerika. Hij startte in het USF 2000-kampioenschap (2e in algemeen klassement), Indy Pro 2000 Championship (1e) en de Indy Lights (2e) naar de IndyCar Series. In zijn Road to Indy-programma reed hij 48 races. Daarin stond hij 36 keer op het podium en behaalde 16 overwinningen. Via een soort scholarship-programma kreeg hij een prijzenpot die hij het daaropvolgende jaar gebruikte voor racen in een hogere klasse. "Ik was de allereerste Nederlander die daarvoor ging. Het was een risico, maar de beste keuze die ik gemaakt heb. Sindsdien is het heel hard gegaan." Dit jaar kende Van Kalmthout een succesvol eerste seizoen in de IndyCar Series. Hij werd Rookie of the Year (prijs voor de beste nieuwkomer), pakte pole-position tijdens de kwalificatie van de Harvest GP en kwalificeerde zich als vierde voor de Indy 500. Daarmee was hij de snelste tienercoureur in 104-jarige geschiedenis van de prestigieuze race. Ook stond hij op het podium, nadat hij derde was geworden in de GP van Indianapolis. Aan de dood ontsnapt "Ik leef zeker wel in een droom, ja", stelt Van Kalmthout. "Ik denk dat iedereen van mijn leeftijd die droomt hier wel van. Als ik niet had geracet had ik gestudeerd om later een baan te krijgen. Maar ik rij IndyCar. Dat is toch wel echt een droom die uitkomt."

Van Kalmthout ontsnapte dit seizoen aan de dood - NH Sport / Stephan Brandhorst

Het verhaal achter VeeKay "In Nederland is het wel lekker als ik Van Kalmthout wordt genoemd, want in Amerika is het alleen maar VeeKay." Omdat het voor Amerikanen lastig uit te spreken is, besloot Rinus met zijn management om iets te bedenken waardoor het wat makkelijker is om de naam uit te spreken. "In Nederland is het VK, maar toen een journalist het fonetisch uitschreef, is VeeKay geboren." Ondanks een stormachtige ontwikkeling zal Van Kalmthout de overstap naar de Formule 1 niet zo snel maken. In Amerika maakt hij carriėre en hoopt hij zo lang mogelijk door te kunnen rijden. "Mijn droom is de komende twintig jaar in de IndyCar Series te rijden en een icoon te worden. Maar mijn doel voor komend jaar is om de top vijf aan te kunnen vallen en mijn eerste overwinning(en) te pakken.” IndyCar 2021 Dit jaar werd VeeKay veertiende in de IndyCar Series. Komende week reist de coureur weer naar Amerika om zich alweer voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De eerste race van de IndyCar Series start op 7 maart op het stratencircuit in St. Petersburg in Florida.

Van Kalmthout