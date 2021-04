VeeKay dit jaar geen rookie meer in IndyCar: "Iedereen weet nu dat ik een obstakel ben"

Rinus van Kalmthout staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in de IndyCar. De coureur uit Hoofddorp kende een prima eerste jaar in de Amerikaanse Formule 1 waarin hij Rookie of the Year werd. "Ik denk dat we dit jaar wel voor een vijfde of zesde plek in het kampioenschap kunnen gaan."

Vorige week werd de voorbereiding wel even opgeschrikt door een harde crash op de Indianapolis Speedway. Van Kalmthout verloor met 350 kilometer per uur de macht over het stuur door een harde windvlaag en knalde hard tegen de muur. "Het was een heel raar moment. Ik stuurde in en het gebeurde laat in de bocht, waardoor ik werd verrast."

"We staan er echt heel goed voor", zegt Van Kalmthout, die zich voorbereid op de eerste race van het seizoen. Tijdens de testdagen was de coureur de snelste op Barber Motorsports Park, waar nu ook de eerste race wordt verreden. "Het zegt nog niet alles, maar met de snelheid zit het dus wel goed."

"Het is natuurlijk balen, want het zijn geen goedkope auto's"

Het ongeluk leverde de 20-jarige coureur 'slechts' een gebroken vinger op. "Ik ben er heel goed vanaf komen. Maar het is natuurlijk balen, want het zijn geen goedkope auto's. Daarom wil ik dus extra graag alles goed maken voor het team."

De eerste race staat gepland op het Barber Motorsports Park (Alabama), waar 20.000 toeschouwers op de tribune mogen zitten. Als Van Kalmthout een race moet aanstippen waar hij verwacht hoge ogen te gooien, denkt hij dat het al op zeer korte termijn moet lukken. "Als het aan mij ligt dit weekend. We zijn nog nooit zo sterk geweest met testen. Het zag er al heel snel sterk uit. Mijn team heeft al vaker een podium gepakt op Barber, dus ik denk zeker dat het mogelijk is."

Vorig jaar werd Van Kalmthout de Rookie of the Year en eindigde hij als veertiende in het kampioenschap. Dat smaakt naar meer. "Die stijgende lijn wil ik aan blijven houden. Ik denk dat we dit jaar wel voor een top-5 of top-6 in het kampioenschap kunnen gaan. Het potentieel is er zeker. Ik denk dat we constant voorin mee kunnen doen."

Geen Rookie meer

Ondanks een uitstekend eerste seizoen, voelt Van Kalmthout juist minder druk dan het afgelopen seizoen. Bij andere coureurs heeft hij inmiddels het nodige respect afgedwongen en daarnaast is hij geen rookie meer. "Iedereen weet nu dat ik een harde racer ben en dat ik knok voor mijn positie op de baan. Ik ben echt een obstakel en dat weten zij nu. Dat accepteren ze nu gelukkig ook. Dat is de rijder die ik ben en daar ga ik niets aan veranderen. Zo lang het maar fair blijft, want ik wil geen dirty driver zijn."

Van Kalmthout rijdt zondagavond (21.30 uur Nederlandse tijd) zijn eerste race van het seizoen op Barber Motorsports Park.

Afgelopen jaar maakte NH Sport onderstaande reportage over Rinus van Kalmthout.