Zware crash coureur Rinus van Kalmthout zorgt voor gebroken vinger

Bij een testdag in Indianapolis heeft autocoureur Rinus van Kalmthout donderdag een vinger gebroken. De Hoofddorper knalde hard in de muur na een flinke windvlaag.

"Ik heb mijn vinger gebroken, maar ben fit genoeg om het straks nog een keer te proberen. Ik moet mijn verontschuldigingen aanbieden aan het team. Deze dagen zijn bedoeld om zoveel mogelijk kilometers te maken en ik ben erg teleurgesteld dat dit nu niet lukt", laat hij weten via Twitter.

Van Kalmthout bereidt zich op de Indianapolis Motor Speedway voor op het IndyCar-seizoen. Op zondag 18 april is de openingswedstrijd, de Grand Prix van Alabama op Barber Motor Sports Park. Vorig jaar werd de twintigjarige Van Kalmthout veertiende in zijn eerste seizoen in de Amerikaanse IndyCar.