Het sportmoment van Stephan Brandhorst: inkijkje bij ‘American Boy’ Rinus VeeKay

HOOFDDORP - In de laatste dagen van dit jaar blikken de makers van NH Sport terug op 2020. Welk sportmoment is ons bijgebleven van dit jaar? In aflevering 10 het verhaal van verslaggever/redacteur Stephan Brandhorst.

“Ieder jongetje dat ook maar iets met auto’s heeft, droomt ervan om coureur te worden. Maar racen is wel meer dan alleen het gaspedaal flink kunnen intrappen in een snelle auto. Dat leerde ik dit jaar wel toen ik op bezoek was bij Rinus van Kalmthout, de snelste man van Nederland, na Max Verstappen. De IndyCar-coureur liet mij kennismaken met de autosport en wat een coureur zoals hij er allemaal voor over moet hebben om in de absolute top van de autosport te rijden.”

“Ik ga eerst even een stukje terug in de tijd, want er lagen begin 2018 al plannen om de toen 17-jarige Rinus te portretteren. Alleen was ik er even niet vanuit gegaan dat hij op dat moment nog in Amerika verbleef om nog een aantal races te rijden. Ik vond het al meteen fascinerend dat zo’n jonge gast voor het grootste gedeelte van het jaar in Amerika verblijft om zijn droom te verwezenlijken. De afgelopen jaren kende hij een stormachtige ontwikkeling en afgelopen jaar werd hij de beste nieuwkomer in de IndyCar Series, zeg maar de Amerikaanse Formule 1."

“Uiteindelijk lukte het pas om in december dit jaar een item met Rinus te maken. Eerst had ik weer contact opgenomen met zijn vader Marijn en hij was meteen enthousiast. We hebben tot twee keer toe minimaal een half uur aan de lijn gehangen om alles over Rinus zijn carrière door te nemen en ik leerde al snel alles over de racedroom die hij op dit moment leeft. Ik heb zelden een vader gesproken die zo bevlogen is met wat zijn zoon doet. Marijn nam de tijd om ieder detail tot in de perfectie uit te leggen en mij net zo enthousiast te maken als dat hij zelf is. Dat lukte behoorlijk, want nadat ik de telefoon neerlegde heb ik twee uur lang video’s uit de IndyCar Series bekeken.”

Als een vriend

“Een paar dagen later had ik afgesproken om bij de familie Van Kalmthout langs te gaan. In een luxe villawijk aan de rand van Hoofddorp werd ik warm onthaald. De deur ging al open voordat ik had aangebeld. Rinus stond met een big smile in de deuropening om alle spullen die ik meehad (camera, statief, lichtset) aan te pakken. Het was net alsof ik al jaren bij ze over de vloer kwam.”