Nabestaanden komen bij elkaar bij vernield monument: "Licht in de duisternis brengen"

Een groep nabestaanden van geweldsslachtoffers is bij de Vlinderrots samengekomen, dat in de afgelopen dagen tot twee keer toe is vernield. "We willen licht in de duisternis brengen", vertelt Wicky van der Meijs.

Wicky van der Meijs

De Hilversumse verloor haar vader toen hij tijdens het uitlaten van de hond werd doodgestoken. Ook bij haar kwam de klap van de vernielingen hard aan. "Er zijn wel tranen gevloeid", vertelt ze. "We hebben een besloten Facebookgroep en je merkt dat iedereen het er moeilijk mee heeft. Daarom zijn we bij elkaar gekomen." Geschokt door vernieling Er worden onder meer bloemen gelegd en kaarsen aangestoken door de nabestaanden. Ook Jack Keijzer is aanwezig. We spraken hem eerder ook al toen hij het monument aan het opruimen was. Zijn zoon werd in 2007 op 16-jarige leeftijd vermoord en was één van de vlinders die aan de herdenkingsrots hing en nu weg is. "Het gaat door merg en been. Het is alsof je kind weer iets wordt aangedaan", zei hij over de vernielingen. Bekijk hier meer foto's van de bijeenkomst. De tekst loopt verder onder de foto.

Bijeenkomst vernielde vlinderrots Wicky van der Meijs

Kaarsen bij vlinderrots Hoorn NH Nieuws / Chantal Bos

De eerste vernieling is aangericht door een 26-jarige man uit Dronten. Hij was verward, dronken en wilde opgenomen worden bij de GGZ. Na een nacht in de cel werd hij vrijgelaten. Onder de nabestaanden heerst het vermoeden dat diezelfde man ook verantwoordelijk is voor de tweede vernieling. Monument wordt hersteld Een deel van de verdwenen vlinders werd terug gevonden in een tas die de verwarde man bij zich had tijdens de arrestatie. De nabestaanden hopen ook dat de anderen teruggevonden worden. "En anders laten we nieuwe maken", zei Jack Keijzer al.



Bekijk hier de reportage met Jack Keijzer

Vlinderrots Hoorn vernield - NH Nieuws