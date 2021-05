Nabestaanden Rob Sitek leggen opnieuw gedenksteen: ''Zinloze moord mag niet worden vergeten"

Met de tegel in de hand komen weduwe Karin van der Plas en haar 12-jarige dochter Joy aangelopen bij het Leidseplein, waar andere nabestaanden staan te wachten. Ze staan op de plek waar de toen 44-jarige Rob Sitek om het leven kwam. Hij kreeg ruzie met een taxichauffeur over de prijs van zijn ritje. Na wat gescheld en geduw over en weer deelt de taxichauffeur een klap uit. Sitek valt neer en is direct hersendood. Zijn dochter is op dat moment net een jaar oud.