Schoorls wijkje boos over zonnepanelen: "Denken zeker dat we oude mensen zijn"

Het is al het derde protest tegen de komst van een zonnepark in Bergen: dit keer hebben tientallen bewoners van het kleine wijkje aan de rand van Schoorl zich aangesloten bij actievoerders Petra en Jeroen. "Er is zoveel ruimte en dan staat het hier pal voor onze neus straks vol met zonnepanelen. Dit kan toch niet waar zijn."

Actiecomite Evendijk wijst naar zonnepanelen de deur - NH Nieuws / Carolien Hensbergen

De groene weilanden langs de N9 tussen Schoorl en Bergen zijn het zoekgebied voor een groot zonnepark. Het is de enige overgebleven locatie voor de gemeente Bergen nadat hetzelfde idee voor de Egmondse bollenvelden werd geschrapt na protest van de boeren. De Schoorlaars zijn niet de enigen die zich keren tegen een zonneweide langs de N9. Vorige maand verzamelden inwoners van Koedijk massaal handtekeningen omdat zij in de toekomst niet uit willen kijken op een zee aan zonnepanelen in plaats van groene weilanden en het duingebied van Schoorl en Bergen in de verte.

Alle gemeenten moeten op zoek naar locaties voor het opwekken van wind- en/of zonne-energie. In de Regionale Energie Strategie zijn voor de hele provincie gebieden aangewezen die hier mogelijk voor in aanmerking komen. Sommige ideeën vielen in een vroeg stadium al af, zoals het plan voor windmolens langs de Hondsbossche Zeewering. Ze zijn niet tegen een zonnepark, zeggen de bewoners van de Evendijk in Schoorl. "Maar er was beloofd dat het juist niet bij de kernen zou komen, en daarom zijn we zo ontzettend boos", zegt Petra Schaapherder van actiecomité Fijne Wijk Evendijk. Tekst loopt door onder de video.

Ook Schoorlaars keren zich tegen zonneweide - NH Nieuws/ Carolien Hensbergen

Hoe kan het dat er zo weinig draagvlak is voor een plan waaraan al jaren wordt gewerkt en dat nog helemaal niet concreet is? Wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen snapt het wel. "Er is heel veel draagvlak voor duurzame energie, behalve als je bij iemand aan de achtertuin komt", zegt hij. "Maar er zullen nog zoveel locaties afvallen binnen het zoekgebied. We gaan in overleg met bewoners en op zoek naar de plek waar de meeste mensen ermee kunnen leven."

In Schoorl zijn ze er niet gerust op. "Het dorp verliest het landelijke aangezicht als je het hier vol zou zetten met zonnepanelen. En dat is werkelijk niet acceptabel."

Nog een lange weg te gaan Er gaan nog jaren overheen voordat de zonneweide er ook echt zal liggen. Volgende maand moet de gemeenteraad instemmen met de Regionale Energie Strategie (RES) en daarna begint het feitelijk pas: de zoektocht naar geschikte plekken binnen het zoekgebied en de inspraakprocedures. "Het duurt nog minstens vijf jaar voordat er een omgevingsplan ligt en er daadwerkelijk vergunningen worden afgegeven. Er ligt nog niets vast", zegt wethouder Valkering van de gemeente Bergen.