Ook weerzin tegen 'blinkend' zonnepark langs N9: "We willen uitzicht bewaren"

Eerder kwamen bollenboeren in Egmond in opstand tegen de energieplannen binnen de gemeentegrenzen van Bergen. De bollenkwekers willen niet wijken voor een zonnepark tussen de bollenvelden. Na een persoonlijk gesprek met de wethouder lijkt dit idee van de baan, al is er nog niets besloten.

Voor juli komt het college met een voorstel aan de gemeenteraad over de gebieden die de voorkeur hebben. Tot die tijd kunnen burgers meepraten over de ideeën. In februari was er een online-bijeenkomst over de Regionale Energie Transitie. Maar die avond heeft de Koedijkers niet gerust gesteld. Integendeel.