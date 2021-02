Bollenkwekers wijken niet voor zonnepark: "Hoe halen ze het in hun hoofd"

EGMOND AAN DEN HOEF - Agrariërs in Egmond staan op scherp. Bij toeval kwamen ze er vorige week achter dat de gemeente wil kijken of hun bollenland geschikt is voor de realisatie van een groot zonnepark. "Hoe halen ze het in hun hoofd", was de eerste reactie van kweker Thomas Pepping. Vanavond, tijdens een online sessie met de gemeente, zal hij zijn mening niet onder stoelen of banken steken.