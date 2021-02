Boze agrariërs uitgenodigd voor gesprek over zonneweide

BERGEN - Het college van Bergen gaat in gesprek met de bollenkwekers die boos zijn over het idee voor een groot zonnepark in de Sammerpolder bij Egmond. De grondeigenaren zijn overvallen door de aanwijzing van hun bollengronden als zoekgebied voor een zonneweide.

Zo'n 150 mensen luisterden gisteravond naar de presentatie van de plannen op een online participatie bijeenkomst van de gemeente Bergen. Tot woede van de bollenkwekers uit Egmond konden zij hun verhaal tijdens deze online sessie niet kwijt. "Vorige week kwamen wij als grondeigenaar al niet aan het woord en werd ons naar deze avond verwezen", onderbrak bollenkweker Gerard van der Kolk de online presentatie. "Dit is gewoon onzin. Luister naar ons en we zijn binnen 10 minuten uitgepraat."

"Het voelt gewoon als een overval", zei bollenkweker Gerard van der Kolk. Dat de agrariërs op het laatste moment bij de discussie worden betrokken, komt doordat andere ideeën afvielen. Zo stuitte het voorstel voor windmolens langs de Hondsbossche Zeewering op teveel bezwaren.

In gesprek

"Als boerenzoon begrijp ik de zorgen", zei wethouder Valkering. Hij gaf aan met hen persoonlijk in gesprek te willen gaan. Projectleider Otto van de Berg benadrukte dat de grondeigenaren uiteindelijk bepalen of een zonnepark er ook echt komt. Zij krijgen dan een vergoeding voor het gebruik van hun grond.

Overigens zijn het niet alleen de boeren die ongerust zijn over de komst van grote zonneparken. Zorgen over het verdwijnen van het open landschap en uitzichten waren veel gehoorde reacties in de chat. In juni moet de gemeenteraad een beslissing nemen over de voorstellen voor zonne-energie. De provincie heeft al laten weten dat het bollengebied bij Egmond een van de laatste plekken is in de Noordkop waar ze geen bezwaar tegen heeft.

Kijk hier naar de reportage die NH Nieuws eerder deze week met de boeren maakte.