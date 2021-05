Reddingsbrigade zet drones in boven zee en strand: "Dit gaat nog meer levens redden"

Zijn drones straks onze grote helpers op het strand? De reddingsbrigade in Den Helder heeft er vertrouwen in. De reddingswerkers oefenen met drones voor extra veiligheid; van het signaleren van muien tot het overvliegen van een reddingsvest voor drenkelingen en het zoeken naar vermiste badgasten. In Den Helder zijn ze hoopvol: "Drones zijn sneller dan auto's en boten. Het gaat nog meer levens redden."

De reddingsbrigade Den Helder verwacht deze zomer extra drukte op de stranden, omdat veel buitenlandse reizen mogelijk niet door kunnen gaan door corona. Juist dan kan een drone uitkomst bieden, zegt Zeinstra: "We moeten met de auto of de boot vaak nog een stuk verder. Dan kun je niet zomaar overal met plankgas over drukke stranden rijden. Die drone kan opstijgen en rechtstreeks naar het doel toe. Daar bespaar je heel veel tijd mee."

Indrukwekkend is drone op het strand van Julianadorp zeker. De reddingsbrigade heeft een reddingsvest die aan de drone wordt vast gemaakt voor de volgende oefening. Die gaat mis, omdat het pakketje blijft haken aan de drone. Gelukkig heeft de proefpersoon in water grond onder zijn voeten, maar extra koud heeft hij wel.

Privacy

Het is niet de bedoeling dat de drone continue het strand en de zee afspeurt. Zeinstra: "Ik kan me voorstellen dat het vervelend kan zijn voor badgasten en privacy, maar ze gaan zo hoog en je ziet of hoort ze eigenlijk niet. Ze gaan alleen op gezette tijden en bij noodgevallen. De drone krijgt een oplaadplek in de duinen en kan ook zonder besturing vluchten maken, bijvoorbeeld op zoek naar muien bij getijdewisselingen."

Het project is bedacht door Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP), samen met DroneQ Aerial Services en de Reddingsbrigade Den Helder. "We starten binnenkort een pilot om te kijken waar we met de drones verder nog tegen aan lopen. Het idee is om het steeds verder uit te breiden langs de hele Nederlandse kust."