Man die kinderen wilde redden uit mui bij Julianadorp overleden

De KNRM zette vanmiddag een reddingsactie op touw, toen bleek dat er een man tweehonderd meter uit de kust werd gesignaleerd. Volgens de woordvoerder van de reddingsbrigade hielp de man drie kinderen die in een mui terecht waren gekomen, waarna hijzelf met de stroming werd meegesleurd. De drie kinderen zijn volgens dezelfde woordvoerder in veiligheid.

De hele middag was er een sterke muistroom in de zee bij Julianadorp. De KNRM liet nog na de vondst van de man twee boten preventief doorvaren.

Wat is zo'n mui precies, en hoe kom je eruit? We laten het zien in de video: