Reddingsactie toont opnieuw risico muien aan: "Had niet veel langer moeten duren"

EGMOND AAN ZEE - De Egmondse Reddingsbrigade waarschuwt voor muien, gevaarlijk sterke stromingen van de branding richting de zee waardoor zwemmers in de problemen kunnen komen. Bij Wijk aan Zee waren een paar dagen geleden meerdere reddingsacties nodig. En voor de kust van Egmond aan Zee raakte gisterenmiddag een gezin van vijf mensen in de problemen. "Het had niet veel langer moeten duren."



Dat zegt de Egmondse strandwacht Saskia Biesboer voor de camera van NH Nieuws. "Momenteel hebben we twee grote, sterke muien hier voor de strandpost", legt haar collega Edwin Buis van Reddingsbrigade Egmond uit. "Die hebben we ook afgezet met waarschuwingsborden en vlaggen. Zo waarschuwen we mensen om daar niet het water in te gaan."

Gisteren werd de Reddingsbrigade gealarmeerd door 'een stel badgasten' dat vanaf het strand zag hoe een groep mensen verrast werd door de sterke stroming. "Wij zijn daarnaartoe gegaan met een waterscooter", vertelt Biesboer. De kinderen in het gezelschap bleken zichzelf met hun plankjes eenvoudig drijvende te kunnen houden. "Maar hun ouders, die de kinderen zouden gaan redden, raakten min of meer in de problemen", vult Buis aan. "Uiteindelijk hebben we met twee scooters vijf personen uit zee gehaald." Jezelf redden Mocht je onverhoopt toch in zo'n gevaarlijke stroming terecht komen, dan heeft strandwacht Buis wel een tip. "Waarschuw sowieso omstanders. Probeer je hoofd boven water te houden. Niet tegen de stroming inzwemmen, maar laat je meevoeren met de stroming. Iets dieper in het water wordt de stroming vanzelf minder en kun je met een grote boog terugzwemmen naar de zandbank. Als je daar eenmaal bent, is het ondiep en kun je staan en uitrusten. En kan je daarna terugzwemmen naar het strand." Bekijk in de uitlegvideo hieronder hoe de ontsnappingsroute uit een mui er grofweg uitziet.

