Sportschool verwacht veel klanten na corona en opent juist nu nieuwe vestiging

Als alles meezit, kunnen sporters woensdag weer ín de sportschool sporten. Na bijna zes maanden sluiting, of buiten sporten, is het voor 't Gymlokaal in Heiloo hét moment om uit te breiden. Ze verwachten namelijk een toestroom aan sportievelingen. Niet alleen vanwege de coronakilo's, maar vooral ook mensen die hun gezondheid in conditie willen hebben. "Natuurlijk is de vaccinatiegraad belangrijk, maar nóg belangrijker is een gezond lijf en gezond leven."

Dat stelt Rick Sombroek, eigenaar van 't Gymlokaal met een vestiging in Heiloo, en binnenkort ook eentje in Bergen. Hij breidt uit omdat hij denkt dat er massaal gesport gaat worden. "Het is inmiddels geen coronacrisis, maar een gezondheidscrisis geworden."

Meer sporters verwacht, sportschool opent tweede vestiging - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Ook sportinstructeur en manager van het filiaal in Bergen, Taco Morsch, kijkt zo naar de gevolgen van het coronavirus. "Mensen merken dat hun conditie en fitheid achteruit is gegaan, ze slapen slechter en vallen in een slechter eetpatroon." Mensen moeten zich wapenen tegen virussen door hun weerstand te verhogen. "Je moet sterker zijn in deze tijd, en dat kan door middel van sporten." De mogelijke (her)opening van de sportscholen komt voor het filiaal aan de Dorpsstraat in Bergen trouwens nog te vroeg. "Als alles meezit hopen we rond 26 mei hier de deuren te openen."

