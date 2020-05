Mondkapjes en handalcohol: deze Heiloose sportschool is ineens een coronawinkel

HEILOO - Voor sportscholen lijkt er nog geen licht aan het einde van de coronatunnel en dus gaan ze op zoek naar andere manieren om geld te verdienen. Een sportschool in Heiloo is daarom inmiddels omgetoverd een coronawinkel en groothandel.

Via meerdere bekenden kreeg hij grote partijen anti-corona-materiaal aangeboden en zijn idee was geboren: "We verkopen de spullen in de winkel, maar benaderen ook bedrijven." Alleen niet alle mensen in Heiloo weten de winkel nog te vinden.

"Sommige andere scholen verplaatsen hun materiaal nu naar buiten, maar dat is voor ons geen optie. De machines zijn te gevoelig", aldus Rick. Hij biedt nu wat gratis buitenlessen aan, maar begon ook te peinzen over een andere manier om geld te verdienen.

Zijn sportschool is pas een jaar open, maar kreeg dus ineens te maken met een fikse tegenslag. De coronamaatregelen dwongen hem de sportschool, waar cirquittraining wordt gegeven op apparaten, te sluiten.

"Een kennis van me importeerde mondkapjes, mijn oud-voetbalcoach handsanitizer en ineens kon ik een winkel beginnen", zegt eigenaar Rick Sombroek van 't Gymlokaal in Heiloo tegen NH Nieuws.

Ricks medewerkers stonden niet allemaal te springen om de verkoop in te gaan, in plaats van sportlessen te geven. "Dat is zeker wennen. Geef mij maar gewoon weer mijn oude baan", zegt één zijn instructeurs.

Maar ze zeuren niet: ze zijn blij dat er op deze manier toch een beetje geld binnenkomt, al stromen de klanten nog niet echt binnen. "Een winkel? Met coronaspullen? Niet gezien", zegt een Heiloose dame in het winkelcentrum verderop tegen NH Nieuws.

De zomer doorkomen

"We zijn pas net een week open", aldus Rick. "We krijgen leuke reacties en mensen wensen ons succes, maar nu moeten ze nog wel ook daadwerkelijk spullen bij ons gaan kopen natuurlijk."

Het liefst hoopt hij dat de sportscholen voor 1 september weer open kunnen. "We hebben zo'n leuk team en willen graag met elkaar aan de slag. Maar ik denk wel dat we met deze tijdelijke winkel de zomer in ieder geval doorkomen."