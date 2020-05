Alkmaarse sportschool voelt zich benadeeld: "Ik denk dat een sportschool meer prioriteit heeft dan een terras"

ALKMAAR - Ze hadden in eerste instantie nog goede hoop, maar toen premier Rutte, bekend maakte dat sportscholen pas in september weer open mogen, maakte de hoop plaats voor verslagenheid. Mo Ouaziz en Dylan Bijl van sportschool Dynamic Fit uit Alkmaar vinden het besluit onbegrijpelijk.

Volwassenen mogen vanaf maandag weer buiten sporten in groepen van maximaal tien personen. Daarbij moet uiteraard 1,5 meter afstand worden gehouden. Volgens Dylan Bijl is het onmogelijk om de trainingen naar het parkeerterrein te verplaatsen. "Voor de kleinere sportscholen kan dat werken maar niet voor ons. Iedereen beoefent een andere sport en als je een bepaalde les buiten gaat doen, zul je veel mensen teleurstellen en dat willen we niet." De leden zullen het dus voorlopig moeten doen met online les.

Het klinkt misschien harder dan hij het bedoelt maar Ouaziz voelt zich samen met alle andere sportscholen in Nederland een van de grote verliezers van deze coronacrisis. Want waar andere sportclubs langzaam maar zeker weer op gang komen, mag hij als het meezit pas weer op 1 september open. "We zijn in dit vak juist bezig met weerstand en mensen met weerstand hebben minder kans om het virus te krijgen. Ik vind het verschrikkelijk dat dit vak benadeeld wordt."

De eigenaren van de enorme sportschool (2600 leden) aan de Kees Boekestraat in Alkmaar zijn terneergeslagen. "Het is vooral onbegrip", vertelt Ouaziz aan NH Nieuws. "Ik gun het de horeca absoluut dat ze weer open mogen maar ik denk toch dat een sportschool meer prioriteit heeft dan een terras in deze samenleving."

Transpiratie

Volgens premier Rutte moeten sportscholen langer dichtblijven omdat hij meer wil weten over de verspreiding van het coronavirus door transpiratie. Maar dat is volgens de eigenaren van een van de grootste sportscholen van Noord-Holland geen argument om dan de sportscholen dicht te laten. "Het is niet bewezen dat het virus door zweet extra wordt verspreid", aldus Bijl. "We kunnen ook op 1,5 meter sporten. Dan gaan we looproutes maken en lijnen trekken, we zijn er klaar voor", aldus Ouaziz.

Inmiddels is al wel bijna tachtig procent van de abonnementen 'bevroren'. Dat houdt in dat mensen nog steeds lid blijven maar niet hoeven te betalen. Bijl: "We hebben veel steun gehad van onze leden maar nu denken mensen toch ook aan hun portemonnee en dat begrijpen we. Als we pas op 1 september pas open mogen zijn we een half jaar dicht dat tikt wel aan met zo'n groot pand en zoveel medewerkers."