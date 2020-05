Sportschooleigenaresse na persconferentie: "Ik heb nog steeds een groot vraagteken boven mijn hoofd"

WEST-FRIESLAND - Inge Schouten is eigenaresse van twaalf sportlocaties, waarvan twee in West-Friesland en ze snakt naar duidelijkheid na de persconferentie gisteravond over de versoepeling van de coronamaatregelen. Er werd één zin uitgesproken door premier Rutte: "We zijn in gesprek of de sportscholen sneller open kunnen."

"Het is fijn dat er ruimte is en dat de mogelijkheden bekeken worden, maar voor mij is dit niet voldoende geruststelling", bekent Schouten. Uit zelfbescherming had ze haar verwachtingen al getemperd, maar teleurgesteld is ze wel degelijk. "Wij zijn er klaar voor en kunnen op een veilige manier open. Ik weet dat niet alles tegelijkertijd open kan en ik ben blij voor de andere sectoren, maar het voelt wel oneerlijk."

De branchevereniging NL Actief is volgens Schouten hard bezig om het protocol op een aantal punten aan te scherpen om de datum van 1 september naar voren te kunnen halen. "Er leeft nog een discussie over de luchtcirculatie in sportscholen en er is nog onduidelijkheid over mogelijke hogere verspreidingskans bij hoge intensiviteitstrainingen." Het aangescherpte protocol moet nog langs het Outbreak Management Team en dan nog langs het kabinet. "Ik hoop dan volgende week maar weer op goed nieuws."

Opzeggingen

De sportschoolbranche zit net als andere sectoren aan harde maatregelen vast. Een meevaller is dat zij de afgelopen maanden wel de helft van de contributie hebben mogen ontvangen van de leden. "Dat maakt dat je wel iets van inkomen hebt en daar zijn wij de leden heel dankbaar voor", vertelt Schouten, "maar ik merk dat het aantal opzeggingen en tijdelijke stops nu stijgt."