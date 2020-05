Terugkijken: Premier Rutte kondigt versoepelingen coronamaatregelen aan per 1 juni

NOORD-HOLLAND - Op de persconferentie van premier Rutte vanavond kondigde het kabinet aan dat de eerder aangekondigde versoepelingen per 1 juni door kunnen gaan. Dat betekent in de praktijk dat de horeca beperkt weer open kan vanaf 1 juni en basisscholen een week later zelfs helemaal open kunnen.

ANP

In bioscopen, cafés, restaurants en theaters mogen vanaf de eerste van de komende maand 30 mensen exclusief personeel aanwezig zijn. Dat mag vanaf het middaguur. Een reservering, checkgesprek en het verplicht zitten aan een tafeltje met maximaal vier mensen is daarbij het uitgangspunt. Voor mensen die tot één huishouden behoren wordt een uitzondering gemaakt. Ook musea kunnen vanaf juni weer open en het openbaar vervoer zal weer een normale dienstregeling gaan rijden. Dat blijft wel bestemd voor noodzakelijke reizen. Ook is het verplicht om tijdens je reis een niet-medisch mondkapje op te hebben. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro. "We mogen vertrouwen hebben, maar we moeten waakzaam blijven", zei Rutte over de versoepelingen. Tekst loopt hieronder door