Paviljoenhouder ziet 'pinksterinkomsten' verdampen en hoopt op goed steunpakket: "Nijpende situatie"

WIJK AAN ZEE - Jeroen van Son, eigenaar van paviljoen DITTIS SunSea in Wijk aan Zee, baalt van het kabinetsbesluit om niet eerder dan 1 juni de terrassen te openen. "Iedereen langs de kust is er klaar voor. Als we ons houden aan het anderhalvemeter-protocol, zoals we dat ook in de supermarkt en op straat hebben, dan komt het goed."

Van Son had gehoopt om tijdens het pinksterweekend op 30 en 31 mei al de deuren te kunnen openen. Maar daar zette minster van Justitie Ferd Grapperhaus gisteravond een streep door. "Ik lig niet snel wakker, maar dit is voor onze branche echt een nijpende situatie", vervolgt Van Son. "Het kan zo maar zijn dat als er geen goed steunpakket komt, dat er heel veel strandpaviljoens gaan verdwijnen langs de Nederlandse kust. Maar ik hoop echt dat ik het mis heb."

De ondernemer denkt dat het hoog tijd is om de ondernemers en bezoekers vertrouwen te geven en de zaken voorzichtig weer te openen. "Maar tegelijkertijd is er ook nog heel veel onduidelijk, want hoeveel mensen mogen er op het terras zitten? Hoeveel mensen aan een tafel? En als het gaat om een gezin, moeten ze dan op anderhalve meter afstand van elkaar gaan zitten? We kunnen wel opengaan, maar het moet ook rendabel zijn."

Begrip

Bezoekers op de Kop van de Haven in IJmuiden tonen veel begrip voor ondernemers. "Laat ze toch die twee dagen eerder hun deuren openen, als er een plan ligt en het kan: waarom niet?" Een ander: "Ook alle toiletvoorzieningen zijn nu gesloten. Het is een vieze bende tussen de strandtenten. Mensen moeten toch hun behoefte doen. Dat is toch vreselijk?"