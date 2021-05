We mogen (onder voorbehoud) weer betaald seksen en binnensporten

Vlak voor de finish geen fouten maken; met die waarschuwing kondigde Rutte gisteravond de versoepelingen aan die - als de ziekenhuiscijfers voldoende dalen - volgende week dinsdag ingaan. In het seksstraatje van Alkmaar én bij sportscholen in de regio klinkt voorzichtig gejuich: "Het is bijna onwerkelijk na zes maanden. Bizar dat het zo lang heeft geduurd."

Als de cijfers het toestaan, mogen sportscholen de deuren weer openen voor maximaal dertig personen. Leden moeten vooraf reserveren en er moet een voorgesprek en registratie plaatsvinden. Kleedkamers blijven voorlopig gesloten.

Rick Sombroek, eigenaar van 't Gymlokaal in Heiloo kan bijna niet geloven dat hij weer open mag. Hij gaat er niet vanuit dat Rutte 'de pauzeknop' maandag toch indrukt. "Goed nieuws, heel fijn. Hopelijk zijn we binnenkort echt van dat virus af. De overheid had ons gewoon open moet houden. Het is inmiddels geen coronacrisis, maar een gezondheidscrisis geworden."

Groepsmotivatie

Veel van zijn leden zijn volgens Sombroek zwaarder geworden en krijgen opnieuw last van lichamelijke klachten, die ze juist waren verloren door regelmatig sporten. "Sporten en bewegen kan natuurlijk overal. Op een matje in de woonkamer of een rondje hardlopen in het park. Maar om gemotiveerd te blijven, is het samen kunnen sporten heel erg belangrijk. En dat trainers persoonlijke begeleiding en advies kunnen bieden."

Het afgelopen jaar heeft de focus van de overheid te weinig gelegen op gezond leven, stelt de sportschooleigenaar. "Natuurlijk is de vaccinatiegraad belangrijk, maar nóg belangrijker is een gezond lijf en gezond leven. Daar is het afgelopen jaar te weinig aandacht aan besteed, al denk ik wel dat mensen de noodzaak van gezond leven steeds meer inzien. En dat bewegen daar een belangrijk onderdeel van is."