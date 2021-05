Doorstroomlocaties open en verruiming terrassen, maar 'pauzeknop drukt blijdschap'

Bij de doorstroomlocaties zijn alleen de attracties in de buitenlucht toegankelijk. Bij de Efteling bijvoorbeeld wel de python, maar niet Villa Volta of de droomvlucht. Bij Artis kun je wel de olifanten bewonderen, maar niet de vlinders. Maar op het terras wordt 's ochtends koffie met appeltaart weer mogelijk, net als 's avonds een diner.

Wel houdt het kabinet een slag om de arm. Mochten de cijfers opeens tegenvallen, kunnen ze alsnog op een zogenoemde ‘pauzeknop’ drukken. Maar demissionair premier Rutte zei al dat dat waarschijnlijk niet nodig zal zijn.

"Iets, maar misschien ook niets"

Voor Dylan Bijl, mede-eigenaar van sportschool Dynamic Fit in Alkmaar, is deze mededeling van Rutte en De Jonge dubbel. "Het is iets, maar misschien ook niets", zegt hij tegen NH Nieuws. "Een wedstrijd die eindeloos doorgaat. Er hangt nog steeds een pauzeknop in de lucht, dat drukt de blijdschap wel."

Volgens Bijl is de sector zwaar getroffen. Zijn sportschool 20 procent minder leden dan voorheen. "We zijn er echt aan toe om dat weer in te kunnen gaan halen. Het kan maanden, misschien wel jaren voor we weer op dat niveau raken. Laten we hopen dat die pauzeknop niet wordt ingedrukt. Het is een wedstrijd die eindeloos doorgaat."

Sprookjeswonderland weer open

De directeur van Sprookjeswonderland in Enkhuizen, Mathijs de Vries, is erg blij. "Daar wachten we al een poosje op", reageert hij tegenover NH Nieuws. "Net als andere sectoren wachten wij ook met smart om ons ding weer te kunnen doen en ook weer geld binnen te krijgen."

Gelukkig is er bij 'doorstroomlocaties' buiten geen toegangstest nodig. "Ik denk niet dat veel mensen komen, als ze eerst een test moeten doen. Mensen nemen het ons ook kwalijk. Wij kregen mailtjes dat als wij dat zouden doen, dat ze niet meer zouden komen. Maar ze

snappen niet dat we verplicht zijn, dat het de regel is van de overheid", vertelt De Vries.

