Mogelijk weer op zomervakantie: "Als het nu weer kan, dan kan je ernaar uitkijken"

"Dit is voor het eerst weer in twee jaar", vertelt Smit. Hij heeft samen met wat vrienden een reis geboekt. Nog voor de persconferentie hebben ze dit besluit genomen: "Als je de vooruitzichten bekijkt, als iedereen gevaccineerd is, dan moet het toch weer een keer gaan gebeuren."



Mariska Tuijp heeft haar eigen reisbureau en ziet dat meer mensen zo denken: "Deze week zijn er sinds een hele lange tijd boekingen gemaakt." Ze ziet de afgelopen dagen de vraag naar reizen stijgen.

Mogelijke verre reizen

Tijdens de persconferentie heeft demissionair minister Hugo de Jonge bekend gemaakt dat vanaf 15 mei de website Wijs op Reis wordt gelanceerd, waar mensen kunnen zien welke landen 'veilig' zijn. Tuijp is blij met deze vooruitgang, maar ook kritisch: "Ik vind de informatie heel summier. Ik had graag willen horen welke landen er op geel komen te staan."

Via de reisbranche heeft Tuijp gehoord dat de verwachting is dat Spanje, Portugal, IJsland, Finland, Malta en Noorwegen hoogstwaarschijnlijk open gaan voor toeristen. "Ook is een verre reis niet uitgesloten", vertelt Tuijp.



De reisagente is dan ook vrolijk gestemd over deze zomer: "Ik zie het iets positiever in dan vorig jaar. Toen was het een komen en gaan van codes." Reiziger Jaap Smit gaat deze vakantie voor Spanje, terwijl hij normaal voor Turkije gaat. Dat ziet Tuijp veel gebeuren: "Wat ik nu zie is dat mensen kiezen voor een bestemming die veilig is."

Prijsstijgingen

Dat mensen massaal Tuijp bellen is goed nieuws, maar de angst dat de prijzen omhoog schieten lijkt waarheid te worden. Tuijp vertelt dat ze gisteren een offerte heeft gemaakt, "maar die is vandaag alweer honderd euro duurder".



Dat is voor Smit ook één van de redenen om te boeken. Smit: "Je weet niet of de prijzen omhoog gaan, als het wel omhoog gaat dan heb je een beetje mazzel gehad." Toch zijn de mogelijke prijsstijgingen niet de belangrijkste reden om de telefoon te pakken. "Mensen willen zo snel mogelijk weg", zegt Tuijp. De persconferentie vandaag is volgens Tuijp dan ook een heel positief bericht. "Het biedt perspectief."