Reisbureaus kijken reikhalzend uit naar advies van kabinet voor zomervakantie

Het loopt nog geen storm met de reserveringen, maar reisbureaus merken wel dat veel mensen hopen op een positief reisadvies van het kabinet. Demissionair minister Hugo de Jonge zei maandag dat het besluit een week wordt uitgesteld. Maar reisagenten zelf kijken ook uit naar de aangekondigde persconferentie volgende week. "Op dit soort berichtgeving zit mijn branche met smart te wachten", zegt reisagent John Admiraal uit Heiloo.

Adobe Stock

In Volendam is Mariska Tuijp voorzichtig positief: "Ik merk een kleine toename, maar ik vind het nog niet losgaan." De telefoon rinkelt wel veel met vragen, want veel zonaanbidders willen graag zekerheid. Volgens de reisagente zijn de mensen dan ook vooral in afwachting van de persconferentie volgende week. Startblokken "Er zijn mensen die naar Turkije willen gaan, maar niet durven te boeken", vertelt Tuijp. De persconferentie moet ervoor zorgen dat de mensen die in de startblokken staan ook daadwerkelijk durven te boeken. "Het is een belangrijk moment. Dan gaat er bepaald worden welke landen op geel komen te staan. Als we dat weten, dan kunnen we meer inspelen op de eisen van landen, testen en dat soort dingen." Toch wacht niet iedereen de persconferentie af. Tuijp: "Er zijn ook mensen die bang zijn voor een prijsstijging en die willen dan weer wel boeken. Dan kiezen ze bijvoorbeeld voor Spanje." Volgens Tuijp hebben veel mensen juist nu behoefte aan een vakantie. "Ik vermoed dat het volgende week helemaal losbarst."

TUI Nederland ziet meer drukte op de boekingssite dan de afgelopen tijd, al wachten mensen nog wel met boeken, zo zegt woordvoerder Anke van Nieuwenhuizen: "Er is grote interesse in een zonvakantie komende zomer, er wordt veel bekeken op onze site en gevraagd bij onze reisbureaus, maar mensen zijn nog wat terughoudend om te boeken. Dat er reiszin aanwezig is bij de consument is absoluut zeker. Naast allerlei onderzoeken die dat aangeven, zien wij dat ook aan het kijkgedrag op onze website. En ook het enorme aantal mensen dat zich inschreef voor de proefvakantie naar Gran Canaria laat dat zien. Deze reis is afgelopen zaterdag van start gegaan met een groep van 180 deelnemers. Hoewel minister De Jonge heeft aangegeven dat we alvast een camping uit kunnen zoeken, geeft de overheid nog geen duidelijkheid over vanaf wanneer we weer op vakantie kunnen en wij dus vakantiereizen kunnen aanbieden. Zodra daar meer duidelijkheid over is (naar verwachting tijdens de persconferentie van 11 mei ) verwachten wij wel een golf aan lastminuteboekingen. Dat zal waarschijnlijk nog zijn met een combinatie van testen en vaccinatiebewijzen. De enorme belangstelling die er al is voor de testreizen, laat zien dat mensen bereid zijn om wat ongemakken voor lief te nemen om weer op vakantie te kunnen."