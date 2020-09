'Code rood' voor reisbranche: "We hebben geen uitzicht meer"

VOLENDAM - Het zou haar beste jaar moeten worden, maar door het coronavirus loopt reisagente Sanne Bras-Veerman veel boekingen mis. De reisbranche is na opnieuw een 'code oranje' in een diep dal beland: "Ik ben blij als ik dertig procent van mijn normale omzet haal."

Op Facebook doet de Volendamse dan ook een noodoproep. Het is code rood in de reisbranche, waarmee ze doelt op het gebrek aan perspectief, boekingen en inkomsten. Ze hoopt dat de regering haar oproep hoort en in actie komt. "Ik vind dat er een eenduidig advies moet komen", zegt Sanne. "Nu mogen Duitsers en Belgen namelijk nog wel naar Griekenland, maar Nederlanders niet."

Alternatief voor Spanje

Dit terwijl Griekenland voor veel reizigers al een alternatief voor Spanje was, nadat ze hun vakantie dat land vanwege hetzelfde code oranje in het water hadden zien vallen. Sanne: "Het was onze laatste hoop, het voelt onwerkelijk." Mensen willen graag weg, maar de keuze lijkt steeds beperkter.

