Schiphol kan zich opmaken voor uitgestelde meivakantie, vanaf 15 mei bekend waarheen

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Minister De Jonge van Volksgezondheid liet op de persconferentie van vanavond niets los over specifieke landen die een versoepeld reisadvies gaan krijgen, maar waarschuwde vast dat reizen nog niet helemaal zorgeloos zal zijn. Landen die vanaf zaterdag de kleurcode geel krijgen, kunnen tijdens een vakantie alsnog op oranje worden gezet als de besmettingscijfers ter plekke weer toenemen.

Quarantaine

In zo'n geval moeten reizigers bij terugkeer in Nederland alsnog in quarantaine. Dat geldt niet meer voor landen met een geel reisadvies (let op, er zijn risico's). Ook moet er rekening worden gehouden met de eisen van de landen zelf: sommige bestemmingen zullen Nederlanders nog niet toelaten of verplichten in quarantaine te gaan, vanwege de relatief hoge besmettingscijfers. In Nederland geldt er geen quarantaineverplichting, maar het kabinet verwacht die binnenkort in te kunnen voeren.

Schiphol voorbereid

Een woordvoerder van Schiphol laat NH Nieuws weten voorbereid te zijn op het aangepaste reisadvies en de komende zomer. Op de luchthaven blijven de coronamaatregelen gelden, zoals 1,5 meter onderlinge afstand, mondkapjes en een toegangsverbod voor wegbrengers en halers. Hoe druk het vanaf 15 mei wordt, kon de woordvoerder niet inschatten. Dat hangt volgens hem af van het aantal boekingen en daar valt vanavond nog niets over te zeggen.

Het kabinet werkt nog samen met de andere EU-lidstaten aan een digitale reispas waarmee aangetoond kan worden of iemand gevaccineerd of negatief getest is, of genoeg antistoffen heeft na een eerdere coronabesmetting. Die pas moet in juni in Nederland worden geïntroduceerd.