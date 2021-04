Toch vliegverbod voor vluchten vanuit India naar Schiphol

Er komt toch een vliegverbod voor passagiersvluchten vanuit India. Het kabinet wil uit voorzorg reizigers uit het land weren vanwege een besmettelijkere en gevaarlijkere variant van het coronavirus. Het vliegverbod gaat morgen om 18.00 uur in.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Tot vanavond vond het kabinet dat er nog geen redenen waren om een vliegverbod in te stellen, op basis van advies van het RIVM. Het RIVM baseerde zich op gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Indiase variant had bijvoorbeeld niet hetzelfde risico als de mutatie uit Brazilië, een land waarvoor wel al een vliegverbod geldt.

Het vliegverbod voor India geldt vooralsnog vanaf morgen 18.00 uur tot zaterdag 1 mei, 0.01 uur. Vliegtuigen met vracht en medisch personeel blijven welkom, maar het kabinet adviseert Nederlanders in India die door het verbod niet kunnen terugkeren, een veilig onderkomen te zoeken.

Quarantaineverplichting

Het vliegverbod voor Zuid-Amerika en Zuid-Afrika blijft ook nog van kracht. Voor vluchten uit die landen geldt wel dat Nederlanders mogen terugkeren naar Schiphol. Vanaf 15 mei wil het kabinet een quarantaineverplichting instellen. De quarantaine is nu nog vrijwillig, maar reizigers houden zich er niet voldoende aan. De Tweede Kamer moet nog instemmen met die nieuwe verplichting. Bijna iedereen die naar Nederland vliegt, moet van te voren zijn getest, op reizigers na vanuit een handjevol 'veilige landen', zoals IJsland en Thailand.