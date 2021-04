D66 wil direct verbod op vluchten van India naar Schiphol, ondanks RIVM-advies

De Tweede Kamerfractie van D66 wil dat het kabinet direct een vliegverbod instelt voor vluchten van India naar Schiphol. Kamerleden Jan Paternotte en Kiki Hagen zijn bezorgd over een variant van het coronavirus, die mogelijk gevaarlijker en besmettelijk is. Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat het RIVM nog geen reden ziet voor een vliegverbod en volgt tot nu dat advies op.

Paternotte laat NH Nieuws weten de minister opgeroepen te hebben het Duitse voorbeeld te volgen en ook maandag een vliegverbod voor India in te stellen. In het Verenigd Koninkrijk geldt al een vliegverbod en in Frankrijk wordt de politie ingezet om te controleren of reizigers zich aan de quarantaine houden. Ook buiten Europa worden vluchten uit India geweerd. "We kunnen er niet achteraan hobbelen", aldus Paternotte. In India lopen de besmettings- en sterftecijfers in rap tempo op.

Twee gevallen in Nederland

Paternotte en Kiki Hagen, eveneens Kamerlid voor D66, stelden eerder deze week al vragen aan minister De Jonge over een vliegverbod voor India. Uit de antwoorden bleek dat er in Nederland al twee besmettingen met de Indiase variant zijn vastgesteld. Voor een vliegverbod was het volgens De Jonge's raadgever het RIVM nog te vroeg, omdat er op basis van gegevens van de Wereldgezondsheidsorganisatie (WHO) niet een zelfde niveau van risico is, in vergelijking met bijvoorbeeld de Braziliaanse mutant van het virus.

Momenteel vliegt alleen KLM tussen de Indiaase steden New Delhi en Mumbai en Schiphol. KLM heeft normaal gesproken ook een dienstregeling tussen Bengaluru en Amsterdam.