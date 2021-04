Vliegverbod Zuid-Amerika verlengd, maar waarom toch nog vluchten naar Schiphol?

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft het vliegverbod voor landen uit Midden- en Zuid-Amerika, en Zuid-Afrika opnieuw verlengd. Door het vliegverbod voor passagiersvluchten tot 1 mei op te rekken, hoopt het kabinet de verspreiding van gevaarlijke coronavarianten in Nederland af te remmen. Toch landen er dagelijks vliegtuigen -met passagiers- uit die gebieden op Schiphol. Hoe kan er dan sprake zijn van een vliegverbod? NH Nieuws zocht het uit.

Zitten die vluchten dan ramvol met onverantwoordelijke toeristen die terugkeren naar Nederland?

Mike Hofman, woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee, zegt dat de aantallen aan boord van vluchten vanuit hoogrisicolanden sterk verschillen. "Soms zijn het er 100, soms 10", maar Hofman heeft niet de indruk dat daar toeristen tussen zitten. Het zijn voornamelijk overstappende passagiers -daarvoor geldt de uitzondering ook- en soms Nederlanders die in het buitenland wonen, maar toch liever terugkomen. Met twee negatieve coronatestuitslagen op zak zijn zij gewoon welkom aan boord en terug in Nederland.

Houdt de marechaussee veel reizigers tegen die ondanks het vliegverbod Nederland in willen?

Vorige week hield de Koninklijke Marechaussee 40 reizigers tegen die Nederland niet in mochten. Maar daar zaten volgens Hofman geen Zuid-Amerikanen of Zuid-Afrikanen tussen. Die worden al in het land van vertrek door de luchtvaartmaatschappij geweigerd. Maatschappijen letten daar goed op, omdat zij dan zelf verantwoordelijk zijn voor de terugreis van de ongewenste passagier. Bovendien kunnen ze een boete krijgen.

Het zijn vaak Britten die niet op de hoogte zijn van de Brexit-regels en niet meer zonder goede reden de Europese Unie in mogen. De marechaussee geeft elke week zo'n 30 tot 50 reizigers geen toegang tot Nederland.

Hoe kunnen reizigers uit vliegverbodlanden de verspreiding van het virus helpen voorkomen?

Voor bijna alle landen uit de wereld geldt dat je bij aankomst op Schiphol tot tien dagen in quarantaine moet. Er zijn uitzonderingen, zoals voor 'veilige landen' en de bemanningen van de vliegtuigen. De thuisisolatie mag worden gehalveerd als je je op dag 10 laat testen en geen corona blijkt te hebben.

De quarantaineregel wordt massaal aan de laars gelapt, daarom moet de Tweede Kamer binnenkort zich buigen over een nieuwe wet van minister De Jonge van Volksgezondheid.

Als de Kamer die wet goedkeurt, worden reizigers straks thuis gecontroleerd of ze zich wel aan de quarantaineplicht houden. De wet is er waarschijnlijk niet voor 1 mei. Op die dag verloopt -vooralsnog- het vliegverbod voor landen uit Midden- en Zuid-Amerika, en Zuid-Afrika.