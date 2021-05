Spreuken op huizen verklappen veel over Hensbroek: “Mooi zat!”

Ze sieren de gevels van opvallend veel huizen aan de Dorpsweg in Spanbroek: de levenswijsheden van de bewoners. En wie even de tijd neemt om ze te lezen, zal erachter komen dat er in het dorp genoeg nuchtere mensen wonen. Bordjes met ‘Dut is ut’, ‘Mooi Zat’ en ’t Kon Net’ klinken ook nog eens kort en krachtig. Maar de bordjes met ‘Doe wat je wilt, gekletst wordt er toch’ en ‘k ben… zoals ‘k ben…’ vertellen een hoop over de gemiddelde Hensbroeker. Verslaggever Sander Huisman ging op pad om eens te kijken of de bewoners ook willen praten over de leuzen op hun huis.

Het eerste huis na de grenspaal bij Obdam heeft de leus ‘Dut is ut’ op de gevel. De huidige bewoner woont net een jaar in het huis, maar heeft het bordje laten hangen. En zo komt dat meer voor in het dorp. Ook het huis met de naam ‘Mooi Zat’ heeft die naam gekregen van haar vorige bewoners. “Maar ik vind het ook wel mooi zat!” zegt de bewoonster over haar huidige woning. Ze wil erniet op camera wat over vertellen. De vrouw van het huis ‘Mooi Zat’ vertelt dat ze eerder verderop aan de Dorpsweg woonde. De leus van haar man staat nog op dat huis, waar haar zoon nu woont. ‘Een mens z’n zin is een mens z’n leven’ staat er te lezen. “Je moet een mens z’n gang laten gaan, is de leus van mijn man.” Dat blijkt ook uit het bordje daar schuin tegenover ‘k ben… zoals ‘k ben’. Het blijkt de leus van de vader van de hoofdbewoner die de deur opendoet. “Het was zijn motto, ik heb het maar laten hangen.” Artikel gaat verder onder de foto's

De spreuken op de huizen in Hensbroek vertellen veel over haar bewoners - Sander Huisman / WEEFF

Sander gaat wat langer in gesprek met Piet Vlaar. Voorheen stond er op zijn huis ‘Scherven brengen geluk’ maar toen er een auto tegen zijn huis tot stilstand kwam en er 2 jaar later een vrouw om het leven kwam bij een auto-ongeluk recht voor zijn huis, veranderde hij het naar ‘Brengen scherven geluk’. “Alleen het vraagteken ontbreekt, want het werd een beetje krap op het bord.” voegt Piet toe. Op dit moment heeft Piet overigens behoorlijk wat geluk in zijn leven. “Je leeft nog, je bent nog gezond.” Artikel gaat verder onder de foto

Piet Vlaar bij het bordje 'Brengen scherven geluk' - Sander Huisman / WEEFF

De dame die opendeed bij het huis met het bordje ‘Begroip jij ut?’ belt even met haar ouders. Het huis en het bordje zijn van haar opa geweest, maar ze weet het verhaal niet helemaal meer. Haar moeder moet het wel weten, maar die is niet thuis. “Het is zoiets als: ‘begrijp jij nou waar die man dat van doet?” verklaart ze het bordje van haar opa. Maar omdat ze het precieze verhaal niet kent, wil ze er niet over praten op camera. “Mijn hele familie woont in het dorp. Als ik het niet goed vertel, krijg ik het te horen!” voegt ze toe. Ze had misschien de wijsheid van een buurvrouw verderop uit het dorp over kunnen nemen, daar staat op de gevel: ‘Doe wat je wilt, gekletst wordt er toch’. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland