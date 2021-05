Tóch 5.000 man over parcours Mud Masters tijdens broedseizoen: "Dan slaap je slecht"

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en GroenLinks Haarlemmermeer zijn teleurgesteld over het feit dat 5.000 deelnemers dit weekend het Haarlemmermeerse Bos op zijn kop gaan zetten. Een brandbrief en een motie konden niet voorkomen dat het Fieldlab-evenement doorgaat, dat maakte de gemeente eerder vandaag bekend.

Wethouder Marja Ruigrok vertelde met de wens vanuit de gemeenteraad en de brandbrief in haar maag te hebben gezeten: "Het is ingewikkeld als je al die processen helemaal volgt en tot de conclusie moet komen dat je niets anders kunt doen dan de vergunning te verlenen."

Geen verstoring van broedende vogels

En dus gaat het evenement aanstaande zaterdag gewoon door. Ruigrok laat weten dat na onderzoek blijkt dat de Wet natuurbescherming niet wordt overtreden, ook treedt er geen verstoring van broedende vogels op en met de 5.000 deelnemers kan het evenement ook niet op basis van het bestemmingsplan afgeblazen worden. Daarin staat dat twee grote evenementen mogen plaatsvinden, plus nog een evenement tot 5.000 mensen.

Piet Schouten van GroenLinks Haarlemmermeer en Bernard Dragtsma van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland vinden het erg jammer dat Mud Masters toch doorgaat. "Ja dan slaap je slecht", vertelt Dragtsma tijdens een rondje door een gebied waar veel vogels broeden. "Nu is het hier nog rustig", vertelt hij aan Piet Schouten van Groenlinks.

Motie

Schouten diende vorige week de motie in tegen het evenement. Deze werd breed gedragen binnen de gemeenteraad en hij baalt daarom dat hier niks mee gedaan is. "Je gaat er dan van uit dat het College er alles aan doet om het evenement een halt toe te roepen. Maar dat is niet gebeurd."

En dus rennen, springen en zwemmen aanstaande zaterdag duizenden mensen door het natuurgebied. De gemeente laat weten dat de Omgevingsdienst in de gaten houdt of alle maatregelen worden nageleefd om de natuur te beschermen. "Zij kunnen dan ook tijdens het evenement handhavend optreden", vertelt een woordvoerder.