Extra Mud Masters tijdens broedseizoen een 'treurig' idee, organisaties verzetten zich

Verschillende belangenorganisaties zijn fel tegen het houden van een extra Mud Masters-evenement in het Haarlemmermeerse Bos in Vijfhuizen, als onderdeel van Fieldlab. Ze schrijven een brandbrief aan de gemeente Haarlemmermeer met de oproep om geen vergunning af te geven.

Het gaat om een experiment op 8 mei om te onderzoeken hoe grote groepen mensen op een zo veilig mogelijke manier bij elkaar kunnen komen. Naar verwachting doen er negenduizend sportievelingen mee aan deze editie van Mud Masters.

Onverantwoord

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en natuurorganisatie IVN houden daarom hun hart vast. Ze zeggen dat de deelnemers op het parcours niet alleen gebruik maken van de paden, maar ook door bosschages en waterlopen struinen. Ze vinden dat onverantwoord. "Het risico van ernstige verstoring van broedvogels en andere natuur staat naar onze mening in geen enkele verhouding tot het 'maatschappelijk nut' van dit evenement", schrijven ze in de brief.

Volgens de belangenorganisaties is het houden van Mud Masters op 8 mei in strijd met de wet op natuurbescherming. De tijd is volgens de natuurclubs te kort om een zorgvuldig onderzoek te houden naar de effecten die zo'n massaal evenement heeft op de broedende vogels.

Een raadsel

Wethouder Marja Ruigrok reageerde erg enthousiast op het feit dat Mud Masters in de gemeente is geselecteerd als Fieldlab evenement: "Ongelofelijk waardevol dat we op deze manier leren om evenementen veilig te kunnen organiseren", maar krijgt weinig bijval vanuit GroenLinks en D66.

"Het is voor ons een raadsel waarom er tijdens een pandemie, op steenworp afstand van een ziekenhuis, met 9.000 mensen gefeest moet worden", schrijft de Haarlemmermeerse afdeling van GroenLinks en ook Gerdien Knikker, fractievoorzitter van D66 laat weten: "Aan de ene kant heel fijn dat we nu ook een eigen Fieldlab hebben natuurlijk, maar de timing voor dit event juist op deze locatie vinden wij ook vreemd. We hadden liever een event op een andere locatie gezien."

Fractievoorzitter Maaike Ballieux-Hamel reageert ook ontstemd op de manier waarop de gemeente het evenement al luidkeels heeft aangekondigd op de gemeentewebsite, terwijl de vergunning nog niet is verleend.

Grondig onderzoek

André Skwortsow van Mud Masters laat in een reactie weten dat deelnemers op een zorgvuldig geselecteerde route lopen en dat gebruikt wordt gemaakt van bestaande (ruiter)paden. Volgens Skwortsow wordt elk evenement zorgvuldig door ecologen onderzocht en wordt er veldonderzoek gedaan zodat de organisatie de route nog kan aanpassen.

"2021 is alweer de tiende editie in Haarlemmermeer dus er is veel ervaring met deze aanpak, ook is deze aanpak telkens positief geëvalueerd en heeft er geen verstoring van de natuur plaatsgevonden", vertelt hij.

Een woorvoerder van de gemeente vertelt dat het eventuele verlenen van de vergunning nog wordt onderzocht en snel zal moeten worden afgerond.