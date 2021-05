Mud Masters gaat door, gemeente geeft ondanks protest groen licht

Duizenden mensen zullen dit weekend het Mud Masters parcours in het Haarlemmermeerse bos afleggen. De gemeente maakt bekend dat het evenement gewoon door kan gaan, ondanks fel protest en een motie van de gemeenteraad.

Met dit besluit legt het College de brandbrief van natuurorganisatie IVN en de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland naast zich neer. Zij maakten zich ernstig zorgen over de timing van het evenement in een natuurgebied als het Haarlemmermeerse bos.

Zo is er in hun ogen een groot risico op het verstoren van broedvogels wat niet in verhouding staat tot het maatschappelijke nut van het evenement.

