Motie tegen Mud Masters in broedseizoen vanwege angst dat deelnemers vogels verstoren

De Haarlemmermeerse afdeling van GroenLinks dient vanavond een motie in om geen vergunning af te geven voor het extra Mud Makers-evenement dat gepland staat in het Haarlemmermeerse Bos in Vijfhuizen, als onderdeel van een Fieldlab-experiment. Volgens Piet Schouten van GroenLinks wordt met het evenement de wet op natuurbescherming geschonden en past het niet in het bestemmingsplan. "Deze Fieldlab wordt er maar even tussendoor geprikt".

"We hebben afspraken met evenementen gemaakt om deze zo laat mogelijk in het broedseizoen te laten plaatsvinden. Nu wordt deze Fieldlab zomaar middenin het broedseizoen gepland", vertelt Schouten op NH Radio.

Het gaat om een experiment op 8 mei om te onderzoeken hoe grote groepen mensen op een zo veilig mogelijke manier bij elkaar kunnen komen. Naar verwachting doen er 9.000 mensen mee aan deze editie van Mud Masters.

Volgens Schouten is het storen van vogels tijdens het broedseizoen in overtreding met de wet op natuurbescherming. Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en natuurorganisatie IVN zijn vooral bang dat de deelnemers van de gebaande paden af zullen wijken en daarmee de broedende vogels zullen verstoren. "Het is Mud Masters, je wilt lekker door de modder natuurlijk. Mensen gaan niet over een asfaltpaadje lopen", denkt Schouten.

Bestemmingsplan

Ook is het Fieldlab-evenement volgens Schouten in strijd met het bestemmingsplan van het terrein. "In het bestemmingsplan wordt duidelijk aangegeven dat er maar twee evenementen mogen worden gehouden. Dat zijn de gebruikelijke Mud Masters in juli en Mysteryland in augustus."

De verstoring van natuur en het overtreden van het bestemmingsplan zijn voor GroenLinks de reden om vanavond een motie in te dienen in de gemeenteraad tegen het evenement. D66 liet gisteren weten het dubbel te vinden dat er een Fieldlab-evenement is gepland. "Aan de ene kant is het heel fijn dat we nu ook een eigen Fieldlab hebben, maar de timing voor dit evenement op deze locatie vinden wij ook vreemd. We hadden liever een evenement op een andere locatie gezien."

Uitzicht ziekenhuis

Wethouder Marja Ruigrok reageerde gisteren juist erg enthousiast op het feit dat Mud Masters in de gemeente is geselecteerd als Fieldlab-evenement: "Ongelofelijk waardevol dat we op deze manier leren om evenementen veilig te kunnen organiseren", zei ze daarover.



"Het is natuurlijk goede reclame voor Haarlemmermeer," reageert het GroenLinks-raadslid daarop. "Maar dat je het parcours kan zien liggen vanuit het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp, waar mensen zich het vuur uit de sloffen werken om mensen te behandelen, is vreemd. Die kijken dan uit op mensen die allemaal op een kluitje bij een evenement zijn."



Bekijk hier het hele gesprek met GroenLinks-raadslid Piet Schouten